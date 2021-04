Toni Nadal regresa al circuito como entrenador de Félix Auger-Aliassime

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Toni Nadal, tío y antiguo entrenador de Rafael Nadal, volverá al circuito como técnico del joven canadiense Félix Auger-Aliassime, de 20 años y 22º del mundo, afirmó este jueves al diario Marca.

"Cuando me llegó su ofrecimiento le dije que viniera a la Academia, que probara diez días para que comprobase si mis consejos le podían servir o no. En ese momento no me planteaba la posibilidad de entrenar a otro jugador", explicó Toni Nadal, de 60 años.

"Como director de la Academia, que pueda colaborar con un jugador que tenga máximas aspiraciones es un reto que a mí, personalmente, también me satisface", añadió.

El tío de Rafael Nadal se retiró del circuito en 2017. Trabajará a partir del Masters 1000 de Monte-Carlo, que comienza el domingo, con Auger-Aliassime y su entrenador francés Frédéric Fontang.

Toni Nadal ha sido el entrenador más laureado en competiciones de Grand Slam gracias a los dieciséis torneos mayores, entre ellos 10 Roland Garros, ganados por su sobrino hasta el final de su colaboración al término de la temporada 2017.

"Si nos toca jugar con Rafa, no estaré en ninguno de los dos banquillos por respeto a ambos jugadores. Yo sigo siendo director de la Academia, sigo trabajando para mi sobrino, sigo siendo su tío", adelantó Nadal.

"Eso sí, si tiene que perder con alguien, que sea con Félix", añadió Toni Nadal, deseando que "en el futuro Félix pueda convertirse en un número uno del mundo. De momento, tiene que mejorar".

© 2021 AFP