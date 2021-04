Nadadora Ledecky impresiona en Pro Swim Series y Dressel logra doble triunfo

Anuncios Lee mas

Mission Viejo (United States) (AFP)

La estrella de la natación estadounidense Katie Ledecky logró el viernes la mejor marca mundial del año en los 200 metros libres en la Pro Swim Series de Mission Viejo (California), donde Caeleb Dressel consiguió dos victorias en su preparación hacia los Juegos de Tokio.

Cinco veces medallista de oro olímpica, Ledecky nadó la prueba en 1:54,40, tres décimas por debajo del anterior mejor resultado de 2021 de la china Yang Junxuan el mes pasado.

"Estoy muy contenta con ese tiempo y me siento bien con lo que he estado haciendo en los entrenamientos", declaró la nadadora. "Es agradable ver que empieza a dar sus frutos".

Por su parte Caeleb Dressel, que ha cosechado 13 títulos mundiales desde sus dos oros olímpicos en relevos (4x100 metros, 4x400 metros) de Río-2016, logró dos triunfos, uno de ellos en los 100 metros mariposa.

En esta distancia, en la que es plusmarquista y bicampeón mundial, Dressel marcó 51,61 segundos, superando al guatemalteco Luis Martínez (51,77).

Dressel, de 24 años, se había impuesto también en los 200 metros libres (1:47,57) en la segunda jornada de esta nueva competición preparatoria para las pruebas de selección olímpicas de Estados Unidos de Omaha en junio.

En los 200 metros libres el estadounidense venció a su compatriota Andrew Seliskar (1:47,69) y al jordano Khader Baqlah (1:47,93).

El nadador dijo que su actuación en los 100 metros mariposa "no fue muy buena" y confía en mejorar para las próximas pruebas.

"Creo que técnicamente ha ido bastante bien. Físicamente no me dolió tanto, lo que es una señal de que debería haber hecho que me doliera más y por lo tanto ir más rápido", explicó.

"En este momento solo se trata de competir. Eso es lo más importante, no intentar marcar un tiempo", dijo.

