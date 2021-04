"Me siento listo físicamente", dice Djokovic antes de Montecarlo

Anuncios Lee mas

Mónaco (AFP)

Novak Djokovic, que ganó en febrero el Abierto de Australia pese a sufrir un desgarro abdominal y que no ha vuelto a jugar desde entonces, aseguró estar "listo físicamente" e impaciente por volver a jugar, este domingo antes de iniciar la temporada de tierra batida en Montecarlo.

"Me siento listo físicamente. Mentalmente, he echado en falta el tenis en estos últimos meses en los que no he jugado ningún torneo. Por eso tengo muchas ganas de jugar mi primer partido", señaló el número 1 del ránking, que debutará en Montecarlo el miércoles en la segunda ronda de este Masters 1.000 frente al joven prodigio italiano Jannick Sinner (N.23) o el español Albert Ramos (47).

"Me he entrenado mucho en tierra batida. De hecho, desde que renuncié a jugar en Miami, solo he golpeado la bola en tierra", explicó el serbio, residente en el Principado y vencedor en dos ocasiones del torneo monegasco (2013 y 2015).

A sus 33 años, su escaso tiempo de competición esta temporada no le preocupa. "Ya me ha pasado el hecho de no jugar durante dos meses y regresar, por lo que no creo que haya que hacer algo especia, a nivel de preparación, para sentirme el máximo en la cancha".

