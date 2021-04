Las políticas comerciales pueden ayudar contra la crisis climática, afirma EEUU

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Las reglas del comercio mundial pueden y deben contribuir a luchar contra la crisis climática, aseguró el jueves la representante estadounidense de Comercio Katherine Tai, a pocos días de una cumbre virtual sobre clima organizada por el presidente Joe Biden.

"La opinión según la cual los temas ambientales no forman parte integral del comercio, no considera el hecho de que las reglas existentes de la globalización incitan a una presión a la baja en materia de protección ambiental", remarcó en un discurso, durante una conferencia virtual organizada por el instituto de análisis Center for American Progress.

"En el futuro, el comercio tendrá un papel que jugar", enfatizó.

Tai destacó la voluntad de su país de trabajar con sus socios comerciales para "atenuar las presiones climáticas" y proteger el planeta.

En particular, citó dos "cuestions prácticas": terminar con la explotación forestal ilegal y luchar contra la sobrepesca que destruye el ecosistema marino.

"El desarrollo de tecnologías, de bienes y servicios ambientales innovadores, y el desarrollo de cadenas de aprovisionamiento internacionales estratégicas para el comercio serán esenciales", añadió.

Desde la energía limpia a los vehículos con bajas emisiones y otras tecnologías, "un acceso confiable a estos bienes y servicios será esencial para nuestra transición hacia (una situación de) cero emisiones para 2050", resumió.

