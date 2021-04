Vacunas para la Conmebol llegarán el 28 de abril a Uruguay

Anuncios Lee mas

Asunción (AFP)

El miércoles 28 de abril llegarán a Uruguay las 50.000 vacunas Sinovac donadas por China para inmunizar a los jugadores, técnicos y árbitros de fútbol que disputarán la Copa América y los que juegan los demás torneos de la organización deportiva, informó la Conmebol.

"Médicos de las (10) Asociaciones Miembro coordinan con la Conmebol el operativo de vacunación", informó la Conmebol en un comunicado.

El protocolo de vacunación y los procedimientos a seguir fueron analizados por el Consejo de la Conmebol este viernes, comentaron fuentes de la organización a la AFP.

Las dosis serán distribuidos "en forma inmediata" a las distintas asociaciones "en estricto cumplimiento de las normativas legales y sanitarias vigentes", remarcó la entidad.

La vacunación - con dosis del laboratorio Sinovac Biotech- comenzará con los planteles que disputarán la Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país.

"En todos ellos están incluidos, naturalmente, el cuerpo técnico y los asistentes", observó.

El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos.

Conmebol aclaró que la vacunación no será obligatoria. "El jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones".

Las 50.000 vacunas fueron especialmente fabricadas para la Conmebol. "De ningún modo se trata de vacunas que estaban destinadas a otro objetivo", precisó el escrito.

El operativo vacunación finalizará antes del comienzo de la Copa América en Argentina y Colombia (13 de junio), señalaron fuentes de la entidad a la AFP.

