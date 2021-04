"No somos comunistas", dice Castillo en la polarizada campaña electoral de Perú

Anuncios Lee mas

Lima (AFP)

En medio de una polarizada campaña presidencial en Perú, el candidato de izquierda Pedro Castillo, que encabeza todos los sondeos, negó ser "comunista" y "terrorista" ante acusaciones en ese sentido de su rival de derecha Keiko Fujimori.

"No somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas" dijo Castillo este miércoles en una improvisada manifestación desde el balcón de una vivienda en Máncora, norte de Perú, donde cumple una gira proselitista.

"Somos trabajadores, como cualquiera de ustedes, nos hemos encontrado en las calles y en ese marco pedirles a ustedes tranquilidad", agregó el aspirante del partido de Perú Libre en medio de los vítores de sus simpatizantes.

Castillo hizo sus declaraciones tras recibir al economista liberal y excandidato Hernando de Soto, quien aun no ha definido a quién apoyará en el balotaje del 6 de junio.

"Me he reunido con él para darle mis observaciones del peligro de cerrar el mercado", como propone con la estatización de empresas, dijo De Soto en una declaración en Twitter.

"El único modelo viable es el del libre mercado, con mecanismos para que sus beneficios lleguen a todos los peruanos, lo que yo llamo 'capitalismo popular'," subrayó de Soto.

De Soto, un economista de fuste internacional que ha asesorado al libio Muammar Gadafi, al egipcio Hosni Mubarak y al israelí Benjamin Netanyahu, quedó cuarto en las elecciones peruanas del 11 de abril con 11,6% de votos.

Castillo, un maestro de escuela rural, dio el batacazo en esa primara vuelta con 18,92% de los votos, seguido de Keiko Fujimori, con 13,40%, entre un total de 18 aspirantes y sin favoritos.

Desde entonces, sus adversarios han blandido el riesgo de que Perú gire hacia un gobierno comunista o socialista si gana la segunda ronda.

Incluso se le ha vinculado con el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que desató el terrorismo en Perú entre 1980 a 2000, algo que niega de plano.

Keiko Fujimori advierte que si gana Castillo, Perú corre el riesgo de una deriva bolivariana, en alusión a la negativa de su rival de calificar a Venezuela de "dictadura" y al apoyo político que recibe del expresidente boliviano Evo Morales.

Los adversarios de Castillo buscan vincularlo al gobierno de Nicolás Maduro, en momentos en que en Perú viven más de un millón de venezolanos que escaparon de la crisis en su país.

Según todos los sondeos, el candidato de Perú Libre se impondría a la líder de Fuerza Popular por un amplio margen, que fluctúa entre 12 y 20 puntos porcentuales.

© 2021 AFP