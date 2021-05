Policía cubana impide a simpatizantes ver a artista disidente en huelga de hambre

Anuncios Lee mas

La Habana (AFP)

Decenas de personas intentaron el viernes llegar a la casa del artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre, pero fueron interceptadas por agentes de seguridad que detuvieron a algunas, según un video difundido en redes sociales por el Movimiento San Isidro (MSI).

Otero Alcántara, de 33 años, cumple el sexto día de haberse declarado en huelga de hambre, solo en su casa del empobrecido barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, para denunciar el despojo de sus obras por parte de agentes de seguridad.

El estatal Noticiero Nacional de Televisión acusó al MSI, un colectivo contestatario de artistas y universitarios, de tratar de manipular políticamente la situación.

Y el jueves señaló a Otero de recibir instrucciones para hacer la huelga de hambre desde el exterior y de estar financiado por el centro de reflexión Instituto Nacional Demócrata, con sede en Washington.

Ramón Suárez Polcari, Canciller de la Arquidiócesis de La Habana dijo a AFP que por la tarde pudo ingresar al domicilio de Otero y que trató de hacerlo reflexionar para que abandonara la huelga, sin lograrlo.

"Él fue quien abrió la puerta y nos sentamos a conversar, se veía un poco agotado, es lógico", dijo al señalar que sostuvieron una conversación de cerca de una hora.

Amaury Pacheco, miembro del MSI, había dicho en Twitter que Otero no podía sostenerse en pie y que "tiene la piel y la boca cuarteadas" que "no orina y no habla".

En las imágenes difundidas más temprano en el video se puede ver que policías van tras un hombre con un cartel, y que un grupo de personas que pide poder ver a Otero Alcántara se enfrenta a policías y agentes vestidos de civil para evitar que arresten a algunos de sus compañeros.

- Acoso "debe cesar" -

Los seguidores de Otero trataban de acercarse a su domicilio para verificar su estado de salud, en el mismo barrio donde hace meses se atrincheraron los integrantes y simpatizantes del MSI, en un hecho que dio lugar a una manifestación de 300 artistas e intelectuales el 27 de noviembre para pedir libertad de expresión, algo inédito en la isla.

Entre los jaloneos registrados el viernes se puede ver que en momentos las personas gritan la consigna del popular video de protesta "Patria y Vida".

Varios integrantes del MSI que se habían propuesto salir el jueves a protestar por la situación de Otero Alcántara fueron detenidos, denunciaron miembros del movimiento, que señalaron que el viernes al menos dos estaban impedidos de salir de sus casas.

"Docenas de artistas, periodistas y activistas cubanos detenidos, bajo vigilancia o confinados en sus casas para silenciar su apoyo a @LMOAlcantara", dijo en Twitter la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, un mensaje retuiteado por su embajada en La Habana.

"Estados Unidos está con todos los que defienden las libertades de expresión y reunión en Cuba", agregó.

De su lado, María Arena, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo condenó los hechos. "El acoso al @Mov_sanisidro y a otros manifestantes pacíficos en #Cuba debe cesar", dijo en Twitter.

© 2021 AFP