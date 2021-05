Quartararo logra la pole en Jerez y Márquez saldrá 14º tras una caída

Anuncios Lee mas

Jerez de la Frontera (España) (AFP)

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) logró este sábado la pole position del Gran Premio de España de MotoGP, su segunda de la temporada, mientras Marc Márquez (Honda) saldrá desde la 14ª posición, tras una dura caída en los entrenamientos libres.

Fue en este circuito de Jerez que Quartararo, con 22 años, había dado un paso adelante en 2019 logrando su primera pole en la élite y después, en 2020, ganando sus dos primeros Grandes Premios en MotoGP.

El domingo en la cuarta carrera del mundial, el francés saldrá desde la primera posición de la parrilla por delante del italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) y el australiano Jack Miller (Ducati).

Peor suerte corrió este sábado el seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, que volvía al circuito donde se cayó en julio de 2020, rompiéndose el húmero derecho y perdiéndose toda la temporada pasada.

En su segundo GP tras nueve meses de ausencia, el seis veces campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo se cayó en la tercera sesión de entrenamientos libres.

En una curva a izquierda a alta velocidad, se fue al suelo y acabó chocando con las protecciones, sufriendo unas contusiones en la zona cervical y en la espalda.

"Todo bien, ha sido un susto", dijo Márquez a la televisión DAZN, después de someterse a una primera exploración.

Tras hacerse un TAC por precaución en el hospital, Márquez fue autorizado a seguir compitiendo, pero no pudo meterse en la segunda sesión clasificatoria, donde se distribuyen los doce primeros puestos de la parrilla, y saldrá el domingo desde la 14ª posición, su peor registro de salida.

- 'Al límite' -

El mejor del momento es Quartararo. Tras dejar pasar a algunos de sus competidores en los entrenamientos libres, el francés se puso pronto por delante en las sesiones clasificatorias para lograr la 12ª pole de su joven carrera de apenas tres años en la categoría reina del motociclismo.

Con un tiempo de 1:36.755, saldrá por delante de Franco Morbidelli (Yamaha-SRT, 1:36.812), que tuvo que pasar por la repesca (Q1), y Jack Miller (Ducati, 1:36.860).

Con una 5ª plaza inaugural en Catar y dos victorias en los Grandes Premios de Doha (Catar) y de Portugal, Quartararo está en buena posición para seguir acrecentando su ventaja en el campeonato mundial sobre su principal perseguidor, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que saldrá de la 4ª posición, en la segunda línea.

"La última vuelta es una de las vueltas que he estado más al límite, pensé que me iba a caer. He empujado hasta el final y contento", dijo Quartararo, tras lograr la pole.

"Estoy muy contento del ritmo y de la pole. Sólo queda hacer lo mismo mañana", añadió el piloto oficial Yamaha.

Tendrá que resistir a las Ducati por detrás de él. "Con nuestra buena capacidad en la salida, si podemos bloquear un poco a Fabio y a Franco, se puede hacer luego una buena carrera", dijo el otro francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), 4º del mundial.

En Moto2, el australiano Remy Gardner (Kalex), líder del campeonato, saldrá desde la pole, por delante del italiano Fabio Di Giannantonio (Kalex) y el también italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

Justo antes, en Moto3, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) logró la pole, por delante del español Jeremy Alcoba (Honda) y el italiano Andrea Migno (Honda).

El joven Pedro Acosta (KTM), líder del campeonato y gran revelación en este inicio de temporada con dos victorias a sus 16 años, saldrá de la 13ª posición.

