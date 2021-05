La UE evalúa aceptar a viajeros vacunados contra el covid e India se acerca a 20 millones de casos

Anuncios Lee mas

Bruselas (AFP)

La Comisión Europea propuso el lunes a los Estados miembros de la UE que permitan el ingreso de personas procedentes de terceros países vacunadas contra el covid-19, que sigue provocando estragos en India, muy cerca de cruzar el umbral de los 20 millones de casos.

En un comunicado, la Comisión europea -órgano ejecutivo de la Unión- propuso "permitir la entrada a la UE (..) a todas las personas procedentes de países con una buena situación epidemiológica" y a las que "hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por la UE".

De acuerdo con la propuesta cursada a los países del bloque, los viajeros a quienes sería permitido el ingreso a la UE en viaje no esencial deberán haber recibido sus vacunas 14 días antes de la llegada.

La UE reconoce por ahora formalmente cuatro vacunas contra el covid-19: las desarrolladas por BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Además, en un contexto de leve mejora de la pandemia en el continente, Francia y Grecia empezaron este lunes a aligerar prudentemente sus medidas de restricción sanitaria.

En Francia, tras un mes de cierre, los estudiantes de secundaria regresaron a las aulas este lunes una semana después de sus pares de preescolar y primaria.

También se levantaron las restricciones de circulación, que impedían a los franceses desplazarse a más de 10 kilómetros de su domicilio, salvo motivo imperioso.

En Grecia, los cafés y restaurantes del país reabrieron este lunes tras seis meses de cierre, en una jornada de temperaturas veraniegas.

- La tragedia sigue en India -

Si Europa parece respirar, el covid-19 continúa haciendo estragos en India, que registra 19,9 millones de casos y unos 219.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Un balance per cápita elevado para este país de más de 1.300 millones de habitantes, pero inferior al de Brasil o Estados Unidos.

El gigante asiático registró en las últimas 24 horas 370.000 nuevas contaminaciones y 3.400 muertes, mientras la ayuda internacional prometida por más de 40 países sigue llegando.

Según informaciones de prensa, 24 personas murieron en la noche del domingo por una supuesta falta de oxígeno en un hospital del estado de Karnataka, cerca de Bangalore (sur).

Y el sábado 12 personas murieron en un hospital que había agotado sus reservas de oxígeno en la capital Nueva Delhi, según los medios locales.

La Corte suprema india presionó al primer ministro Narendra Modi al ordenar el domingo a su gobierno que suministre a Delhi reservas de oxígeno antes de las medianoche de este lunes (18H30 GMT).

Como muchos otros países, Nigeria anunció el domingo que restringía el acceso a los viajeros procedentes de India, pero también de Brasil y de Turquía, otros dos países muy golpeados por la epidemia.

- Variante india en México -

En total, la pandemia de covid-19 ha causado la muerte de más de 3,19 millones de personas en todo el mundo desde su aparición, entre los más de 152 millones de infecciones confirmadas.

América Latina se ha visto fuertemente afectada, empezando por Brasil, donde la vacunación no termina de despegar mientras se registraban 1.202 nuevas muertes el domingo.

Este país de 212 millones de habitantes ha sufrido al menos 407.639 muertes, convirtiéndose en el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia, detrás de Estados Unidos (más de 576.000).

En tanto, México detectó el domingo el primer caso de una variante india del coronavirus en el estado de San Luis Potosí, en el centro-norte del país.

La Organización Mundial de la Salud anunció la semana pasada que esta mutación del virus había sido identificada en 17 países, varios de ellos europeos.

- Acuerdo Covax-Moderna -

Los esfuerzos para lograr una vacunación más rápida, sobre todo en los países menos desarrollados, recibieron un apoyo importante este lunes, ya que el programa Covax, que favorece la distribución equitativa de vacunas, firmó un acuerdo con Moderna para adquirir 500 millones de dosis, anunció la Alianza de la Vacuna (Gavi).

"Estamos muy contentos de firmar este nuevo acuerdo con Moderna, que da a los participantes de Covax acceso a otra vacuna altamente eficaz", dijo Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi, en un comunicado.

La promoción de una vacunación mundial más rápida y justa contra el covid-19 convocó el domingo en Los Ángeles a concierto repleto de estrellas en Los Ángeles, en el que el príncipe Enrique de Inglaterra se unió a la realeza del pop, incluida Jennifer López.

"Vax Live: The Concert To Reunite The World" ("Vax Live: El concierto para reunir al mundo") contó entre otros con mensajes de vídeo del papa y del presidente Joe Biden y con apariciones in situ de estrellas de Hollywood como Ben Affleck y Sean Penn.

En fin, según estimaciones de la ONU publicadas este lunes, las restricciones relacionadas con el covid-19 supusieron un gran estímulo para el comercio electrónico el año pasado.

En un informe, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, según sus siglas en inglés) observa que el sector registró un "auge espectacular" pese a que la pandemia destruyó sectores enteros de la economía.

"Entre 2018 y 2019, la mayoría de las ventas minoristas en línea aumentaron 1,7 puntos porcentuales, mientras que entre 2019 y 2020, aumentaron 3,6 puntos porcentuales. Este avance es más de dos veces más rápido", explicó el autor del informe, Torbjorn Fredriksson, a la AFP.

© 2021 AFP