Los derechos de las deportistas trans se debaten en la justicia estadounidense

Washington (AFP)

¿Se puede prohibir a las deportistas trans participar en las competiciones femeninas? Una corte federal de apelaciones examina este lunes este sensible tema, objeto de gran polémica en Estados Unidos.

Dos días antes de esta audiencia, el ícono trans y exatleta olímpica Caitlyn Jenner avivó el fuego defendiendo la exclusión en el deporte universitario femenino de atletas que se identifican como mujeres pero han nacido como hombres.

"Es una cuestión de equidad", dijo a TMZ esta integrante del clan Kardashian que en 2015, años después de su medalla de oro olímpica, hizo su transición frente a las cámaras de televisión, ayudando a dar visibilidad a una minoría hasta ahora poco representada.

"Estoy en contra de la presencia de niños biológicos en las competencias escolares de niñas", prosiguió esta activista republicana que acaba de lanzarse a la carrera por convertirse en gobernadora de California. "No es justo y debemos proteger los deportes femeninos en nuestras escuelas".

Se trata del mismo argumento con el que, a principios de 2020, legisladores republicanos del estado de Idaho aprobaron la primera ley que prohíbe a las estudiantes trans participar en pruebas femeninas del deporte universitario, extremadamente popular en Estados Unidos.

Los defensores de las personas trans han acusado a los autores de la ley de inventar un problema donde no existe para movilizar a los votantes y donantes más conservadores, en detrimento de jóvenes ya vulnerables.

"Es una solución que busca su problema", dijo Chase Strangio, abogado de la poderosa organización de derechos civiles ACLU, en una sesión informativa. "Las jóvenes trans enfrentan tanta discriminación que no practican deportes, ya tienen que luchar para terminar sus estudios", añadió.

- Megan Rapinoe -

La entrada en vigor de la ley de Idaho fue bloqueada el verano pasado por un tribunal federal, en parte por ese motivo.

"Parece que las mujeres trans no han podido y en gran medida no podrían 'desplazar' a las mujeres cis (cuyo género e identidad coinciden) en el atletismo", porque representan "la mitad del uno por ciento de la población", expuso el juez David Nye, señalando que los archivos parlamentarios de Idaho no identificaron ningún caso de atleta femenina expulsada por una mujer transgénero.

Su decisión no ha impedido que la ley prospere, y en los últimos meses se han introducido textos similares en unos 20 estados republicanos, entre ellos en Florida la semana pasada.

Al mismo tiempo, varios estados conservadores, como Arkansas, han tomado medidas para privar a los menores transgénero de los tratamientos hormonales necesarios para su transición.

En este contexto, existe gran expectativa sobre la decisión de la Corte Federal de Apelaciones que analiza el caso.

La administración del presidente demócrata, Joe Biden, retiró el apoyo brindado a la legislación por su predecesor Donald Trump en Idaho.

Una coalición de atletas y exatletas que incluía entre otras a la tenista Billie Jean King, la futbolista Megan Rapinoe y la jugadora de baloncesto Candace Parker intervino a favor de Lindsay Hecox, una estudiante trans de Idaho que ha emprendido acciones legales para hacer valer sus derechos.

A partir de las 20H00 GMT, un juez de Pasadena, California, escuchará los argumentos de ambas partes.

"Solo quiero poder correr, tener un equipo, amigos que me apoyen", dijo de cara a la audiencia Lindsay Hecox, de 20 años, quien desea incorporarse al equipo de campo traviesa de la Universidad de Boise.

"No estoy tratando de quitarles becas, trofeos o lugares a otras chicas", agregó frente a una cámara de la ACLU, que la representa. "Solo quiero ser una de ellas. ¡Soy una de ellas!"

