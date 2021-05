DeChambeau tuvo que volar de vuelta a torneo PGA tras creerse eliminado

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El golfista estadounidense Bryson DeChambeau, vigente ganador del Abierto de Estados Unidos, voló el sábado más de 1.600 kilómetros para reincorporarse al torneo PGA Wells Fargo, del que se marchó el viernes creyendo que estaba eliminado.

El estadounidense viajó el viernes a su residencia de Dallas (Texas) pensando que no había superado el corte tras la segunda ronda del torneo pero, al constatar su error, logró regresar a tiempo a Charlotte (Carolina del Norte) para la tercera ronda del sábado.

"Muy cansado", se describió DeChambeau tras concluir el recorrido en el campo Quail Hollow Club. "Esta mañana no fue fácil. Pero, por la razón que sea, siento que cuantas más cosas raras me pasan, mayor puede ser mi determinación y hoy ha sido un caso así".

El estadounidense, de 27 años, firmó el sábado una tarjeta de 68 golpes, tres bajo par, para colocarse con un acumulado de 212, uno bajo par, con 54 hoyos disputados.

DeChambeau, que el mes que viene defenderá su título del Abierto, había perdido el viernes la esperanza de pasar el corte después de cometer un triple bogey en el séptimo hoyo y fallar un putt para birdie en el noveno en una ronda de 74 golpes.

"Me dije: 'No hay manera de que lo consiga. Es el puesto 90", dijo DeChambeau. "Así que simplemente dijimos: 'Muy bien, hagamos las maletas, vámonos'. Quiero prepararme para la próxima semana y volver a casa".

Pero durante el vuelo a Dallas, de unas tres horas de duración, DeChambeau fue informado por su agente de que se encontraba en el puesto 68, a punto de pasar el corte debido al empeoramiento del clima para los últimos clasificados.

"Fue como, '¿Qué? No hay manera. No hay manera de que vaya a conseguirlo", recordó DeChambeau. "Para cuando aterricé fue... 'Bueno, ups, esto fue un error".

El golfista dijo que llegó a su casa, durmió cinco horas y voló de vuelta a Charlotte el sábado de madrugada.

"Salí en un vuelo a las 2H45 y llegué a las 6H20 de la mañana, conduje 30 minutos hasta el campo, me puse la ropa en el vestuario y me dirigí al green", señaló. "He dormido un poco en el avión. Eso estuvo bien".

DeChambeau dijo que le vendría bien un buen premio esta semana para compensar su costoso viaje.

"Demasiado caro", dijo. "Conseguir a alguien a las 2H45 de la mañana tampoco es fácil. Somos muy afortunados".

"Tengo la oportunidad de hacer un buen cheque esta semana y creo que eso lo compensaría. Si no volviera y me retirara, perdería puntos del ranking mundial y todo eso. Es mi culpa", señaló. "He aprendido la lección, seguro".

