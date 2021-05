Estadounidense Mitchell lidera el PGA Wells Fargo con McIlroy al acecho

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El estadounidense Keith Mitchell, que persigue el segundo título de su carrera en el circuito de la PGA, se aupó al liderato del torneo Wells Fargo Championship en la tercera ronda del sábado, con el norirlandés Rory McIlroy a dos golpes de distancia.

Mitchell, de 29 años, firmó un espectacular recorrido de 66 golpes, cinco bajo par, sin cometer ningún bogey para acumular un total de 204 golpes después de 54 hoyos en el campo Quail Hollow de Charlotte (Carolina del Norte).

"Todo se siente bien ahora mismo", dijo el número 249 del ranking. "Realmente solo trato de mantener la pelota delante mío y ver lo que podemos hacer mañana".

McIlroy, por su parte, terminó con 68 golpes y comparte el segundo lugar con el estadounidense Gary Woodland con un total de 206 golpes.

En el cuarto lugar se ubica el también estadounidense Luke List, con 207 golpes, y en el quinto su compatriota Scott Stallings y el japonés Satoshi Kodaira, ambos con 208.

El mexicano Abraham Ancer, con una tarjeta de 70 golpes el sábado, se encontraba en un grupo de seis golfistas que compartían el séptimo puesto con un total de 209 golpes.

Rory McIlroy, en su primer torneo desde que se quedó fuera del corte del Masters de Augusta, dijo que ha conseguido darle un giro a su juego.

"Me sentía muy lejos", declaró el ganador de cuatro coronas de Grand Slam. "He trabajado muy duro estas dos últimas semanas y encontré algo la semana pasada".

El ex número uno mundial dijo que se siente más animado con una presencia de espectadores en Quail Hollow más cercana a los niveles previos a la pandemia.

"Sentí esa emoción en el campo y cuando la sientes puedes dar algo en retorno", dijo McIlroy. "Es genial volver a jugar en un ambiente así. Lo he echado de menos. No pensé que lo echaría de menos tanto como lo hice, pero realmente lo he hecho".

- Resultados de la tercera ronda del torneo PGA Wells Fargo Championship (par-71):

1. Keith Mitchell (USA) 204 (67-71-66)

2. Rory McIlroy (NIR) 206 (72-66-68)

. Gary Woodland (USA) 206 (67-69-70)

4. Luke List (USA) 207 (67-72-68)

5. Satoshi Kodaira (JPN) 208 (68-72-68)

. Scott Stallings (USA) 208 (69-69-70)

7. Jason Dufner (USA) 209 (71-71-67)

. Viktor Hovland (NOR) 209 (69-72-68)

. Kyle Stanley (USA) 209 (67-74-68)

. Patrick Reed (USA) 209 (71-69-69)

. Abraham Ancer (MEX) 209 (69-70-70,)

. Matt Wallace (ENG) 209 (69-67-73)

13. Richy Werenski (USA) 210 (70-73-67)

. Cameron Davis (AUS) 210 (70-71-69)

. Bubba Watson (USA) 210 (70-69-71)

