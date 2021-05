Sabalenka campeona en Madrid, Zverev a la final

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

La bielorrusa Aryna Sabalenka se proclamó este sábado campeona del Torneo de Madrid superando a la número uno del mundo Ashleigh Barty 6-0, 3-6, 6-4, mientras el alemán Alexander Zverev se clasificó para la final masculina.

Sabalenka, de 23 años, se hizo con el décimo y más importante título de su carrera, tomándose de paso la revancha del Torneo de Stuttgart, donde se había impuesto la australiana.

Con su primer trofeo en tierra batida, la bielorrusa se asegura, de paso, meterse entre las cinco primeras del mundo a partir del lunes, a pocas semanas de Roland Garros, para el que Barty sigue siendo una gran favorita pese a su derrota.

Intratable durante su paso por el torneo WTA 1000 madrileño, Sabalenka exhibió de nuevo su juego de ataque para superar a la australiana en una hora y 41 minutos y desbaratar la racha de dieciseis victorias consecutivas de Barty en la tierra batida europea.

- 'Una semana increíble' -

Se trata de la primera vez que Barty pierde una final esta temporada, tras imponerse en Melbourne, antes del Abierto de Australia, en Miami a principios de abril, y luego sobre el polvo de ladrillo alemán.

"Para ser sincera, después de la final de Stuttgart estaba lesionada, no me podía mover y quería retirarme", dijo Sabalenka en la pista tras el partido.

"Pero me he recuperado bien, en cuatro días me sentí mejor y ahora soy campeona. Ha sido una semana increíble", añadió.

Sabalenka arrancó fuerte llevándose el primer set con un contundente 6-0, pero Barty reaccionó en la segunda manga, ayudada por una bajada de precisión de la bielorrusa, llevándose el segundo set, el primero que perdía Sabalenka en el torneo.

En el tercer set, con 4-4 en el marcador, Sabalenka rompió el saque de su rival para ponerse 5-4 y cerrar el partido y la victoria con su servicio.

Sabalenka sucedió en el trono de Madrid a la holandesa Kiki Bertens, ganadora en 2019, ya que en 2020 no se celebró la competición por la pandemia de covid-19.

- Segunda final para el alemán-

Por la mañana, el alemán Alexander Zverev se clasificó par la final masculina imponiéndose al al austríaco Dominic Thiem en dos tes, por un claro 6-3 y 6-4.

Zverev, ganador del Masters 1000 madrileño en 2018, espera ahora rival del partido entre el noruego Casper Ruud y el italiano Matteo Berretini.

Thiem no pudo tomarse la revancha de la final de 2018, en la que cayó ante el alemán, pese a que había ganado los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos, entre ellas la final del último US Open, en agosto pasado.

Zverev, vencedor la víspera del número dos del mundo, Rafa Nadal, no dio ninguna opción a su rival, mostrándose más agresivo frente a un Thiem, al que rápidamente le faltó energía y acabó pagando los dos meses que ha estado alejado de las canchas debido a las condiciones particulares provocadas por la pandemia del covid.

"Ha sido mejor de lo que esperaba", dijo Thiem, quien reconoció que su rival "jugó muy bien sacando a 227, 228 y así no puedes hacer mucho. Fue mejor".

Al alemán le bastó dos tempraneras roturas de servicio en cada set para acabar imponiéndose en algo más de una hora y media.

"En general ha sido un buen partido pero el trabajo no está terminado. Espero mantener el nivel en la final", afirmó Zverev.

Zverev, de 24 años, tratará de convertirse este domingo en el primer jugador en activo ajeno al 'Big Four' (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray) en conquistar al menos cuatro Masters 1000, siendo su octava final en este tipo de torneos.

© 2021 AFP