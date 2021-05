La velocista estadounidense Richardson impresiona en la reunión de Walnut

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La estadounidense Sha'Carri Richardson deslumbró el domingo al ganar los 100 metros lisos en un tiempo de 10,77 segundos y un viento en contra de -1,2 en los Golden Games de Walnut (California), donde se registraron varias de las mejores marcas mundiales del año.

Richardson, que el mes pasado se convirtió en la sexta atleta más rápida de la historia con un tiempo de 10,72 segundos en una reunión en Florida, mantuvo su nivel en la pista del Mt. San Antonio College, donde marcó un impresionante tiempo de 10,74 segundos en las series.

La velocista, de 21 años, no pudo reprimir un pequeño gesto de decepción por no mejorar ese resultado en la final.

"Definitivamente esperaba un tiempo diferente, una ejecución diferente", afirmó Richardson, señalando como posibles motivos el viento en contra y el inicio fallido que tuvo la carrera.

"Al final del día no hay excusas", subrayó. "He hecho una buena carrera y me he llevado la victoria. Así que no estoy decepcionada".

Richardson ambiciona hacer historia en una prueba en la que únicamente Florence Griffith Joyner -cuyo récord mundial de 10,49 segundos lo estableció en 1988-, Carmelita Jeter y Marion Jones han superado los 10,7 segundos.

"Sé que puedo hacerlo mejor", dijo Richardson. "Cuando sea que llegue, llegará, pero definitivamente quiero hacer historia. Quiero que todo el mundo sepa que cada vez que pise la pista va a ser una presentación increíble".

El estadounidense Cravon Gillespie se impuso en los 100 metros masculinos en 9,96 segundos con sus compatriotas Isiah Young (9,99) y Chris Belcher (10,01) acompañándole en el podio.

En los 400 metros vallas masculinos, el estadounidense Rai Benjamin logró la mejor marca del año con un tiempo de 47,13 segundos, por delante de Kyron McMaster (47,50) y Alison Dos Santos (47,68), que batieron los récords de las Islas Vírgenes Británicas y de Brasil, respectivamente.

La estadounidense Elle Purrier se impuso en los 1.500 metros femeninos con un tiempo de 3 minutos y 58,36 segundos, otra mejor marca mundial.

Purrier mejoró su anterior marca personal de 4:00.77 y eclipsó el anterior mejor tiempo del año establecido en 3:59.67 por la australiana Linden Hall en Melbourne el 1 de abril.

- Allyson Felix retoma los 200m libres -

El estadounidense Christopher Nilsen ganó el salto con pértiga masculino con un salto de 5,91 metros, superando los 5,90 metros que logró el plusmarquista mundial Armand Duplantis el mes pasado.

La estadounidense Shamier Little también logró una marca mundial en los 400 metros vallas femeninos con 53,65 segundos.

El campeón mundial de los 200 metros, el estadounidense Noah Lyles, se quedó sin récord pero sí obtuvo la victoria con 19,90 segundos, a expensas de su compatriota Kenny Bednarek (19,94) y del trinitense Jereem Richards (20,20).

La estadounidense Allyson Felix compitió por primera vez desde 2017 en los 200 metros femeninos y acabó en segundo lugar (22,26) por detrás de su compatriota Gabby Thomas (22,12).

Felix, la única mujer con seis oros olímpicos en atletismo, remontó en la parte final de la carrera superando a Lynna Irby, que fue tercera con 22,27s.

A sus 35 años, Felix se ha enfocado en la prueba de 400 metros en la última parte de su carrera, pero tiene previsto disputar los 200 y 400 metros en las pruebas de clasificación olímpicas de Estados Unidos en junio.

