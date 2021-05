"Los Juegos Olímpicos son mi sueño de niño", dice Duplantis a la AFP

Anuncios Lee mas

El sueco Armand Duplantis, récord de mundo de salto con pértiga (6,18 m) a sus 21 años, espera cumplir su "sueño de niño" logrando el oro olímpico en los Juegos de Tokio, explicó en una entrevista con la AFP en Estocolmo.

Pregunta: ¿Comenzó el año con un rendimiento elevado, logrando el título de campeón de Europa en sala. ¿Cómo se siente a algunas semanas de sus primeros Juegos Olímpicos?

R: "Me siento bien. Siento que mi estado de forma está donde debe en este momento, salto muy bien, debería hacerlo bien en los Juegos. Comienzo a acostumbrarme a la presión ahora, un año después de que batiera el récord del mundo. En cada competición, todo el mundo espera que gane, todo el mundo espera que al menos bata el récord del mundo... Me acostumbro, es algo que tengo que hacer. Pero me siento bien y siento que estoy preparado. Intento que la presión no me gane".

P: Será una de las estrellas de los Juegos, como Simone Biles en gimnasia o Caeleb Dressel en natación. ¿Cómo gestionar este estatus?

R: "No intento verme ni compararme con otros deportes. Quiero únicamente ir e intentar hacer lo mío, intentar hacer lo que pueda y todo lo que llegue después llegará"

P: ¿Qué significan para usted los Juegos?

R: "Los Juegos Olímpicos son mi sueño desde que tengo tres años. Siempre he querido participar en los Juegos, siempre los he querido ganar. Ahora tengo la oportunidad de ir y ganarlos, intentaré aprovechar al máximo esta oportunidad".

P: Sus padres, que son también sus entrenadores, viajarán también a Tokio. De esta forma usted será uno de los pocos que competirá delante de su familia, debido a las restricciones de entrada a los aficionados extranjeros debido a la pandemia. ¿Hasta qué punto eso será una ventaja?

R: "Pienso que es una gran ventaja. Tener a mis padres como entrenadores, a veces es difícil, pero en este caso particular es realmente bueno, pienso que me ayudará, sobre todo que sean mis entrenadores".

P: ¿Cómo ha sido su preparación de esta temporada?

R: "La preparación ha sido buena. Para mí el entrenamiento ha ido bien, me siento en forma, con buena salud, cómodo en la pista en este momento. Siento que tengo un buen ritmo en mi salto y que el 'timing' es bueno. Esto es lo más importante y en lo que más he trabajado. Es en la parte técnica, el 'timing' de salto, que es muy criticado y difícil de perfeccionar, donde creo que he hecho buenos progresos, realmente he mejorado esta parte de mi salto".

P: ¿Sus objetivos en la primera parte de la temporada al aire libre?

R: "Me siento preparado para saltar alto, es un poco más delicado al exterior porque no se sabe qué condiciones vamos a tener, pero creo que estoy preparado para saltar alto y hacerlo pronto".

P: ¿Cuál es su programa hasta los Juegos?

R: "Intentar estar en buena forma, no hacer el loco. Lo que he hecho en los últimos años me ha ido bien, por lo que intentaré no cambiar las cosas. Intento seguir motivado, en forma, con buena salud y las cosas se van a armonizar de la manera correcta".

P: ¿Está vacunado de covid-19?

R: "Sí, fui vacunado en Estados Unidos".

