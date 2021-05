Estadounidense Michael Andrew asombra en las Pro Swim Series de natación

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El nadador estadounidense Michael Andrew se impuso el jueves en la prueba de 100 metros braza en las Pro Swim Series de Indianápolis con un tiempo de 58.67 segundos, advirtiendo que tiene margen de mejora antes de las clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Creo que si hubiera nadado esta tarde tan limpio como esta mañana, podría haber hecho 58.3", dijo Andrew tras su victoria en la final, que siguió a otra buena actuación en las eliminatorias previas (58.82).

"Hubo un montón de errores, me quedé corto en mi giro. Hubo algunas cosas que me hubiera gustado hacer de forma diferente, pero me sentí muy fuerte", afirmó.

El nadador, de 22 años, reconoció sentirse decepcionado por no alcanzar el récord de Estados Unidos en poder de Kevin Cordes, de 58.64. "Eso es lo que pretendía, pero estoy contento", afirmó.

Andrew logró el cuarto mejor tiempo mundial del año, una lista que encabeza el británico Adam Peaty (57.39), favorito para el triunfo en Tokio.

De su lado Lilly King, que aspira a convertirse en la primera mujer en ganar dos medallas de oro olímpicas consecutivas en los 100 metros braza, se impuso en la prueba femenina con un tiempo de 1 minuto y 5.47 segundos.

Esta marca se quedó por debajo de su propio récord mundial de 2021, 1:05.32, pero le permitió terminar cómodamente por delante de Emily Escobedo (1:07.66).

Entre otras finales del jueves, segundo día de esta reunión de cuatro jornadas, Blake Pieroni ganó los 100 metros libres masculinos con 48.76 segundos y el exmedallista de oro olímpico Nathan Adrian fue segundo con 48.91.

Linnea Mack se impuso en los 100 metros libres femeninos en 54.00 por delante de Kate Douglass (54.30).

Quah Zheng, nadador de Singapur que entrena en Texas, salió vencedor de los 200 metros mariposa masculinos en 1:56.94 mientras el egipcio Marwan El Kamash lo hizo de los 400 metros libres masculinos en 3:48.17.

