Golf: Mickelson recibe un permiso especial para jugar el Abierto de EEUU

New York (AFP)

El golfista estadounidense Phil Mickelson recibió un permiso especial para participar en junio en la edición 121 del Abierto de Estados Unidos, el único torneo de Grand Slam que falta en su palmarés, informó el viernes la Asociación de Golf estadounidense (USGA).

Mickelson, de 50 años, ha quedado en segunda posición en el Abierto en seis ocasiones, un récord del evento.

La de 2021 será su trigésima participación en el torneo, que se celebrará del 17 al 20 de junio en Torrey Pines (California), cerca de la casa de Mickelson en San Diego.

"El increíble récord de Phil Mickelson en la USGA y los logros generales de su carrera se encuentran entre los más notables de la historia del juego", dijo el director ejecutivo de la Asociación, Mike Davis. "Estamos encantados de darle la bienvenida al Abierto de Estados Unidos".

Mickelson cuenta en sus vitrinas con el Masters de Augusta de 2004, 2006 y 2010, el Campeonato de la PGA de 2005 y el Abierto Británico de 2013.

La última vez que quedó entre los diez mejores en un 'Major' fue en el Abierto Británico de 2016.

En el Abierto de Estados Unidos, Mickelson fue subcampeón en 1999, 2002, 2004, 2006, 2009 y 2013.

"Ganar el Abierto de Estados Unidos ha sido un sueño difícil de alcanzar durante toda mi vida, y he estado cerca de conseguirlo muchas veces", dijo Mickelson. "No se puede ganar si no se juega. Me siento honrado y agradecido a la USGA por la oportunidad y estoy deseando jugar en mi ciudad natal en un campo de golf en el que crecí".

Las únicas otras exenciones especiales emitidas en la última década para el Abierto se otorgaron al sudafricano Retief Goosen en 2016, al estadounidense Jim Furyk en 2018 y al sudafricano Ernie Els en 2018 y 2019.

