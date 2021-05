"Un Mundial triste" por la falta de público y la pandemia, afirma Marc Márquez a la AFP

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El piloto español Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, afronta este fin de semana su tercera carrera de la temporada, en el circuito de Le Mans, en Francia, quinta manga de MotoGP. Tras nueve meses de baja por una lesión en el húmero de su brazo derecho, está descubriendo un "Mundial triste", afirmó, en una entrevista a la AFP, debido al período de pandemia y la falta de público en los circuitos.

Tratando de recuperarse físicamente y sin estar al cien por cien, Márquez, séptimo y noveno en las dos carreras que ha disputado, Portugal y España, cree que por ahora los más fuertes han sido el francés Fabio Quartararo y el italiano Francesco Bagnaia, que lideran el Mundial, a los que ve con grandes aspiraciones al título.

Pregunta: ¿Cómo se vive un Mundial de motociclismo con pandemia y sin público?

Respuesta: Es un Mundial triste. Estás en el paddock, muy tranquilo, porque no hay nadie. Pero es triste. Echas de menos al aficionado, el jaleo, todo lo que es acción, las fotos, el agobio... Ojalá poco a poco pueda volver la gente a los circuitos, que son grandes y las gradas son muy grandes. No ahora, y no en todos los países, pero espero que pronto pueda acceder la gente. En los circuitos, el aforo es muy grande y se pueden respetar las distancias de seguridad como ya se ha hecho en otros deportes, por ejemplo en tenis. A ver si pronto los aficionados tienen la oportunidad de poder volver.

P: ¿Cómo ve esta temporada? ¿Quiénes son los aspirantes al título y a quién ve mejor?

R: El año pasado hubo una temporada muy irregular por parte de los pilotos. El campeón Joan Mir fue al final el más regular, pero no estaba constantemente en posiciones de delante. Creo que este año destacan por encima de los otros Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia. Estos dos son los que están destacando un poco más por ahora, a nivel de velocidad, de constancia. Parecen ahora los dos más fuertes para llevarse el título.

P: ¿Qué piensa del circuito de Le Mans, donde ha logrado tres victorias en MotoGP y una en Moto2?

R: Es un circuito histórico, de la vieja escuela, estrecho, mucha frenada. Los fines de semana en Le Mans los condiciona muchísimo el tiempo, con lluvia o no lluvia, viento. Estamos en primavera que es cuando hay lluvia y es un circuito que me gusta, que se me adapta bien. Es una pena que no pueda estar la afición francesa debido al covid. A ver si ya 2022 es el año que vuelve todo a la normalidad.

P: ¿Cuáles son sus objetivos y aspiraciones este fin de semana en Le Mans?

R: Es un gran premio movido a nivel de condiciones meteorológicas. No me desagrada, sinceramente, creo que si en seco tengo una limitación física (al no estar al cien por cien tras su lesión). En agua creo que físicamente no es tan exigente. Luego veremos, pero empiezo el fin de semana un poco como las otras carreras, sin ningún objetivo claro, simplemente encontrarme, ver qué pasa, ver qué pasa con el tiempo y luego veremos el domingo si podemos estar en el Top 10, ganar puntos, estar en el Top 5. No descarto nada.

