Victoria contra All Blacks "el día más feliz de mi vida", afirma argentino Chocobares a la AFP

El argentino Santiago Chocobares (I) se intenta detener el avance de Shannon Frizell (C), de los All Blacks de Nueva Zelanda, durante el partido de Copa Tres Naciones 2020 de rugby en el Bankwest Stadium de Sydney, Australia, el 14 de noviembre de 2020.

Toulouse (Francia) (AFP)

El joven centro Santiago Chocobares tiene una fecha sellada en su mente. El 14 de noviembre de 2020 debutaba con Los Pumas, la selección argentina de rugby. En Parramatta (Australia). Y lo hacía además por la puerta grande. Con la primera victoria de Argentina en su historia contra los All Blacks neozelandeses (25-15).

"El día más feliz de mi vida", afirma el joven jugador argentino de 22 años a la AFP en la ciudad francesa de Toulouse, tras llegar a finales de abril al Top 14 francés como 'joker médico'.

Tiene dos meses para demostrar su valía y quedarse en uno de los mejores equipos franceses y europeos.

Pregunta: ¿Cómo va su integración a Toulouse y al rugby francés?

Respuesta: La verdad que muy bien. Llegué hace poco. Obviamente, el francés no lo domino todavía y me cuesta. Pero creo que me adapté bien, aprendí todo bastante rápido y tanto los jugadores como los entrenadores me ayudaron muchísimo.

P: Tendrá pocos partidos para demostrar que el club debe confiar en usted tras su joker médico que acaba en junio ¿cómo vive eso?

R: Obviamente es un punto en contra, el tener poco tiempo para demostrar, pero también están los entrenamientos, el día a día. Se que en Toulouse hay muchísimos buenos jugadores y los entrenadores saben lo que quieren para la próxima temporada.

P: ¿El estilo de juego de Toulouse es diferente a lo que ha conocido en Argentina?

R: Me gusta mucho pero también es muy diferente. Aquí a los chicos les gusta salir jugando, cosa que por en la Argentina desde la línea de 22 se trata de salir con el pie, o salir rápido. A este equipo le gusta jugar al rugby. Se nota. Los entrenamientos son muy intensos y estoy aprendiendo de todos los integrantes del equipo.

P: ¿Toulouse puede ser beneficioso para usted de cara a tener un lugar en Los Pumas?

R: Sí, sin duda. Antes de venir, lo hablé con el entrenador de los Pumas, cuando se enteró de que iba a venir a Toulouse. Estaba muy contento. Sabía que iba a ser bueno para mí y el equipo. Fue una muy buena noticia.

P: Casi todo el equipo de Jaguares salió de Argentina, porque no hay Super Rugby ¿Cómo será el vínculo con el staff de los Pumas?

R: Terminó el Super Rugby en 2020 por el tema del covid. Fue la finalización más o menos (de ese equipo) de Jaguares. Todos los chicos tuvieron que buscar en Europa nuevos clubes, nuevas vidas. El contacto con los entrenadores es semana a semana, con mensajes o llamadas para saber cómo están o si les hace falta algo. El contacto es cercano.

P: ¿Esta salida a Europa es frustrante porque estaba empezando su carrera con los Pumas desde Jaguares y se ha tenido que marchar?

R: Yo llevaba solo cinco partidos en el Súper Rugby y tenía la expectativa de quedarme varios años más en Argentina. Por la comodidad, al estar cerca de nuestras familias y jugando rugby profesional en nuestro país. Creo que estábamos bien y cómodos. Pero si uno aspira a otra cosa tenía que irse de Argentina

P: ¿Qué hizo durante el año de confinamiente sin poder jugar al rugby hasta hacerlo a final de año en el Tres Naciones?

R: El confinamiento lo pasé en Rufino, mi ciudad. Con mi familia. Entrené mucho con mi hermano, que me ayudó a pasar esas semanas de aislamiento. En el patio de mi casa y en el gimnasio. Cuando salió la posibilidad de este joker médico con Toulouse, los entrenadores lo entendieron.

P: Su debut con los Pumas llegó en la histórica victoria contra Nueva Zelanda. ¿Que significó para usted esa victoria?

R: Sinceramente, cada vez que recuerdo ese día se me pone la piel de gallina, por lo que fue, porque era mi primer partido. Obviamente traté de dejar de lado muchas emociones y sentimientos y focalizarme solo en ese partido y lo que le podía aportar al equipo. Pero después, con la victoria y con todo lo que implicó, fue una semana espectacular. Hablé mucho con la familia y amigos, con todo lo que había repercutido. Ese día del 14 de noviembre no se me olvida más. Fue el día más feliz de mi vida.

P: ¿Qué sabía de Toulouse antes de venir?

R : Se me canceló un viaje a los Blues de Auckland porque Nueva Zelanda había cerrado por temas de aislamiento. Pero siempre mi otro sueño fue venir a Europa, estar en un gran club como el Toulouse. Así que estoy muy feliz y contento de estar acá.

