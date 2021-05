El keniano Rudisha renuncia a defender su título en Tokio

Anuncios Lee mas

Nairobi (AFP)

El keniano David Rudisha, dos veces campeón olímpico de 800 metros, no participarán en los Juegos de Tokio, debido a lesiones recurrentes, declaró este sábado el atleta a la AFP.

Rudisha, de 32 años, que en esta distancia ganó dos veces la medalla de oro olímpica (2012 y 2016) y otras dos el título mundial (2011 y 2015), no ha competido desde julio de 2017.

"No he podido competir desde hace tiempo y por esta razón, no estaré preparado para defender mi título en Tokio", declaró Rudisha a la AFP.

"Es la vida. Es el deporte, y como deportista, debes aceptar todos los obstáculos y los desafíos. Nada es enteramente evitable, incluidas las lesiones", señaló.

En la final de los Juegos de Londres en 2012, Rudisha había batido el récord del mundo de 800 metros, con un tiempo de 1 minuto, 40 segundos y 91 centésimas.

Después de sus títulos, tuvo que hacer frente a las lesiones y a problemas personales, rozando la muerte en un accidente de auto en 2019.

En mayo de 2020, cuando intentaba regresar, Rudisha sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, cuando estaba cerca de su casa, en Kilgoris, al oeste de Kenia.

Rudisha afirmó a la AFP que no pensaba retirarse pero que iba a tomarse tiempo para decidir su futuro.

