El español Sergio García arranca en el coliderato del Charles Schwab Challenge

Fort Worth (Estados Unidos) (AFP)

El golfista español Sergio García se hizo con el coliderato del torneo Charles Schwab Challenge del circuito PGA junto al estadounidense Jordan Spieth al término este jueves de la primera ronda.

García, ganador del Masters de Augusta de 2017, y Spieth firmaron espectaculares tarjetas de 63 golpes, siete bajo par, en la primera jornada en el Colonial Country Club de Fort Worth (Texas).

Un mes y medio después de su victoria en el Sanderson Farm Championship, la primera en PGA desde el Masters, el español volvió a deslumbrar en un recorrido en el que sumó siete birdies y un eagle sin cometer un bogey.

"No voy a mentir, las condiciones no eran fáciles", dijo García. "Debido a la lluvia, el campo no estaba demasiado firme, aunque se ha endurecido bastante entre ayer y hoy".

"Había bastante brisa. Había ráfagas, así que no era fácil golpear con algunos palos. Hubo algunos hoyos difíciles, pero fui capaz de pegar muy buenos golpes en esos hoyos", se felicitó el español, que ya se proclamó ganador en el Colonial Country Club en 2001.

Por su parte Spieth, que también acabó en abril con una sequía de casi cuatro años sin títulos, sumó siete birdies sin bogeys.

El veterano Phil Mickelson, flamante ganador la semana pasada del Campeonato de la PGA, no tuvo un buen inicio al terminar con 73 golpes, tres sobre par, acumulando cinco bogeys.

"No he jugado bien (...) Pero he ganado la PGA, así que...", bromeó el estadounidense, que el domingo se proclamó el ganador más veterano de un Grand Slam a sus 50 años.

"Se siente increíble porque hacía mucho tiempo que alguien no me felicitaba por mi juego", dijo Mickelson sobre el apoyo del público. "Es un momento, una semana, un torneo, una victoria que atesoraré para siempre".

A dos golpes de los líderes se situaron los estadounidenses Erik Compton y Jason Kokrak mientras que a cuatro se ubicó el colombiano Sebastián Muñoz dentro de un grupo de seis jugadores.

- Resultados de la primera ronda del torneo PGA Charles Schwab Challenge (par-70):

63 - Jordan Spieth (USA), Sergio Garcia (ESP)

65 - Erik Compton (USA), Jason Kokrak (USA)

66 - Adam Hadwin (CAN), Brandt Snedeker (USA), Kramer Hickok (USA)

67 - Patton Kizzire (USA), Cameron Tringale (USA), Talor Gooch (USA), Robert Streb (USA), Sebastián Muñoz (COL), An Byeong-hun (KOR)

68 - Brian Stuard (USA), Ian Poulter (ENG), Patrick Reed (USA), Justin Rose (ENG), Daniel Berger (USA), Richy Werenski (USA), Sepp Straka (AUT), Doug Ghim (USA), Doc Redman (USA), Troy Merritt (USA)

