Yulimar Rojas apunta en Doha al récord mundial de triple salto

Doha (AFP)

La venezolana Yulimar Rojas, la gran estrella actual del triple salto femenino, tiene en su punto de mira batir el récord del mundo y el viernes tiene una nueva oportunidad, en la segunda etapa de la Liga de Diamante, en Doha, marcada también por el enfrentamiento entre el local Abderrahman Samba y Rai Benjamin en 400 m vallas.

. Rojas y el récord de Kravets

Seis días después de haber conseguido en Andújar (España) la segunda mejor de la historia al aire libre (15,43 metros) en el triple salto, a apenas siete centímetros del viejo récord mundial que tiene desde 1995 la ucraniana Inessa Kravets (15,50 metros), Yulimar Rojas tiene una nueva oportunidad en la capital catarí, donde en 2019 se proclamó campeona mundial.

Rojas tiene la ambición de romper todos los techos en su prueba y a sus 25 años parece en un momento idóneo para atacar el récord.

En el calor de Doha debería contar con todas las condiciones para un gran resultado y sus rivales pueden incluso incitarle a realizar un concurso de altos vuelos, principalmente las dos últimas campeonas olímpicas, la colombiana Caterine Ibargüen (oro en Rio-2016) y la kazaja Olga Rypakova (Londres-2012).

. Reencuentro Samba-Benjamin

No se enfrentaron desde la final de 400 metros vallas del Mundial de Doha-2019 y ha llegado el momento del reencuentro: el catarí Abderrahman Samba y el estadounidense Rai Benjamin se miden un año y medio después, con los Juegos Olímpicos de Tokio en plena cuenta atrás.

En ausencia del dominador actual de la disciplina, el noruego Karsten Warholm, Samba y Benjamin, los terceros mejores de la historia (46.98) en su prueba, se disputarán presumiblemente la victoria.

Para Samba, que sale de un año 2020 en blanco y que en 2021 apenas ha disputado dos pruebas de 400 metros (sin vallas), se trata además de una primera toma de contacto con su prueba de referencia esta temporada, mientras que Benjamin ya ha brillado este año, con un crono de 47.13 el 9 de mayo en Walnut (California, Estados Unidos).

"Me siento muy bien. Me sorprendió mucho y no esperaba poder correr tan rápido y tan pronto. Mi entrenador tampoco", admitió.

. Un 400 m estelar

Con los estadounidenses Fred Kerley y Michael Norman en la línea de salida, los 400 metros de Doha prometen ser uno de los platos fuertes de la velada. Si se añade la presencia del granadino Kirani James, campeón olímpico en 2012 y mundial en 2011, la 'starting list' impresiona.

Kerley ha brillado este año al unirse a Norman y Wayde Van Niekerk en el club de los atletas que han corrido por debajo de los 10 segundos en los 100 metros (9.91) y en menos de 44 segundos en los 400 metros (43.69).

Puede lanzar una nueva señal antes de Tokio, sobre todo teniendo en cuenta que Van Niekerk, el plusmarquista mundial (43.03) se lesionó de nuevo el pasado domingo.

