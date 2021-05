Neymar afirma que las acusaciones de Nike son "absurdas y mentirosas"

Anuncios Lee mas

Río de Janeiro (AFP)

Neymar calificó el viernes de "absurda y mentirosa" la versión dada por Nike sobre una presunta negativa del astro brasileño a cooperar con una investigación sobre una denuncia de agresión sexual contra una empleada de la firma estadounidense.

"Afirmar que mi contrato se rompió porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso", escribió en Instagram el atacante del PSG francés y de la Seleção.

El deportista, de 29 años, aseguró que hasta las revelaciones hechas el jueves nadie lo había puesto al tanto de una investigación interna abierta en 2018, sobre un caso que habría ocurrido en 2016, e insistió en que se trataba de sospechas totalmente infundadas.

"Parece que en 2016 ya estaban al tanto de ese hecho. ¡Y yo no sabía nada!", escribió.

"No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién era la persona que se sintió ofendida. No la conozco. Nunca tuve una relación [con ella]", agregó Neymar, que prepara en su país el partido Brasil-Ecuador del próximo 4 de junio por las eliminatorias sudamericanas para Catar-2022.

Nike, que patrocinaba a Neymar desde sus 13 años de edad, atribuyó el jueves la ruptura de la relación en 2020 a la negativa del número 10 de "cooperar de buena fe" con una investigación interna, basada en "acusaciones creíbles de actos indebidos" que este habría cometido con una empleada de la multinacional de artículos deportivos.

La investigación sobre el incidente "no fue concluyente" y por eso no dio pie a una denuncia legal, indicó Nike.

"No surgió ningún conjunto de hechos que nos permita pronunciarnos de forma sustantiva sobre el asunto. Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder aportar hechos que la respalden", afirmó.

"¿Cómo puede salir a la luz una noticia así?", protestó el jueves el padre del jugador, Neymar Sr., en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo, en las que acusó a la compañía de "chantaje" y aseguró que su hijo "ni siquiera conoce a esa chica".

"Esto viene de Nike. Es muy extraño, todos se van de Nike y se les acusa de cosas así. Le pasó a Cristiano Ronaldo, al chico del básquetbol que murió, Kobe (Bryant). Ellos empezaron a ser denigrados, igual que ahora se acusa injustamente a Neymar", afirmó Neymar padre.

Pocas semanas después de la ruptura de su contrato con Nike, Neymar anunció un nuevo acuerdo de patrocinio con Puma.

- NR Sports: "alegaciones falsas", como en 2019 -

En 2019, Neymar fue acusado de violación por una mujer en Brasil. La acusación, que él negó con vehemencia, fue archivada por falta de pruebas.

NR Sports, la firma que se ocupa del márketing de Neymar, afirmó este jueves que el desenlace de este nuevo episodio sería similar si llegara a la justicia.

"Al igual que las alegaciones de agresión sexual hechas en su contra en 2019 (...), estas alegaciones son falsas", recalcó NR Sports en un comunicado.

En Granja Comary, terreno de concentración de la Seleçao en el estado de Rio de Janeiro, las prácticas del viernes no se vieron alteradas por este nuevo 'caso Neymar', de creerse al zaguero Emerson.

"Vi a un Neymar normal, el de siempre. Es un asunto sin interés, personal. No estamos aquí para hablar de los asuntos de otra persona. Prefiero dejar que él las resuelva y no me cabe hablar de ese asunto", dijo Emerson en una rueda de prensa.

A principios de este mes, en medio de rumores sobre su futuro deportivo, el delantero firmó una ampliación de su contrato con el París Saint-Germain hasta el final de la temporada 2024-2025.

