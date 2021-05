Militantes lanzan ofensiva contra el "terror" de las cookies en internet

Anuncios Lee mas

Viena (AFP)

La oenegé austriaca de protección de la privacidad en línea Noyb hizo este lunes una advertencia a más de 500 sitios web en Europa por el uso de los paneles informativos de cookies, los polémicos rastreadores informáticos.

"Según la ley, hay que proponer claramente a los usuarios la opción 'sí/no'", explica la organización en un comunicado. Pero con frecuencia es "extremadamente complicado hacer clic en algo que no sea el botón 'aceptar'".

"Toda una industria de consultores y diseñadores de sitios desarrollan laberintos insensatos de clics para garantizar niveles de consentimiento imaginarios", según Max Schrems, directivo de Noyb (por "None of your business": "No es asunto tuyo") famoso por haber logrado victorias legales sobre la protección de los datos personales.

Las estadísticas muestran que solo el 3% de los internautas están realmente dispuestos a aceptar las cookies, pero que más del 90% se ven presionados a decir que sí porque resulta difícil rechazarlas, señala la oenegé.

Noyb denuncia el "terror" de los paneles informativos de cookies, que hace que navegar por internet sea "una experiencia frustrante" y es contrario al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor en 2018.

Los activistas apuntan inicialmente a 560 sitios web en 33 países, desde gigantes como Google y Twitter hasta páginas locales muy consultadas. Les da un mes para cumplir la normativa.

Si no cambian entonces amenazan con emprender un procedimiento legal con las autoridades reguladoras competentes.

Pero de aquí a fin de año Noyb estima que podrá subir el número a "10.000 quejas" gracias al desarrollo de un sistema automatizado capaz de reconocer las infracciones a la ley.

Y esperan que los internautas vean la diferencia en los próximos meses y ya no tengan que buscar en submenús complejos el botón para rechazar las cookies.

© 2021 AFP