Muguruza, campeona en 2016, eliminada en primera ronda de Roland Garros

París (AFP)

La española Garbiñe Muguruza, 13ª del mundo y campeona en 2016 pero lastrada por problemas musculares, fue eliminada este lunes en primera ronda de Roland Garros por la ucraniana Marta Kostyuk (81ª) 6-1, 6-4 tras casi hora y media de partido.

A finales de abril, Muguruza, dos veces ganadora de Grand Slam había causado baja para el Masters de Madrid por una lesión en el muslo izquierdo.

Este lunes tuvo que ser atendida por los servicios de fisioterapia durante varios minutos entre el primer y el segundo ser por molestias en la espalda.

La tenista nacida en Caracas vivió su primera eliminación en primera ronda del Grand Slam parisino, un torneo en el que había participado en ocho ocasiones antes de la presente edición.

"Roland Garros es un torneo que siempre me ha encantado, siempre me he sentido cómoda, pero en tierra me ha costado encontrarme bien", afirmó Muguruza en conferencia de prensa poco después de finalizar el partido.

"Ahora intento pasar rápido de página, hoy es un día triste, me he estado preparando toda la temporada para jugar hoy bien, pero no ha podido ser", añadió.

"Físicamente no me he encontrado bien a pesar de que en los entrenos si me encontraba bien, en el partido no acababa de encontrar mi forma, ha sido un partido no muy bueno para mí", indicó Muguruza, que cometió 40 errores no forzados.

- Nueva decepción en Grand Slam -

"Sólo en Roma jugué un par de partidos, me faltó ritmo y nivel, sensaciones físicas, estar ágil, mi contrincante está a una marcha más alta, a ver si encuentro mejores sensaciones", expresó.

Las atenciones médicas parecieron sentarle bien y Muguruza llegó a ponerse con un 3-1 a favor en el segundo set, pero fue un espejismo y su rival de 18 años se apuntó los cuatro siguientes.

Desde su último título de Grand Slam (Wimbledon 2017) Muguruza ha participado en 14 'Grandes', y sólo en uno de ellos (Roland Garros 2018) alcanzó las semifinales.

Aunque la noticia del día fue la retirada del torneo de la número dos del mundo, la japonesa Naomi Osaka, Muguruza eludió pronunciarse al respecto. "No es asunto mío", zanjó en inglés.

Kostuyk, de 19 años, se medirá en segunda a la china Saisai Zheng, que superó a otra española, Sara Sorribes.

© 2021 AFP