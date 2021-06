Nadal quiere seguir reinando en Roland Garros y salva el honor de la Armada

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Rafael Nadal, 'rey' de Roland Garros, no parece dispuesto a ceder aún su trono en París y este martes comenzó el camino el asalto hacia su 14º Copa de los Mosqueteros con un triunfo sin forzar ante el australiano Alexei Popyrin, con el que además salvó el honor de la Armada española.

Tras dos primeros sets solventados con contundencia, Nadal pareció relajarse en el tercero, dando la oportunidad a Popyrin de hacer el 'break' y servir para alargar el partido.

Ganarle un set al 'rey' de Roland Garros ya hubiese sido un hito para el joven Popyrin, ya que desde 2016 solo tres jugadores han sido capaces de arrebatarle una manga al español (Diego Schwartzman, David Goffin y Dominic Thiem).

Pero con 5-3 a favor y dos bolas de set, al joven australiano le tembló el pulso y aunque llevó el desenlace de esa manga al 'tie-break', Nadal no desaprovechó la ocasión para cerrar el partido.

"Ha sido muy difícil jugar contra un muy buen jugador como Alexei", destacó Nadal, que logró su 31ª victoria consecutiva en Roland Garros, donde tiene un balance de 101 victorias y dos derrotas.

Nadal, cuya última derrota fue en cuartos de final en 2016 contra Novak Djokovic, jugará en segunda ronda frente al francés Richard Gasquet.

Fue la única victoria en el cuadro masculino para el tenis español, que vio como eran eliminados Roberto Carballés, Albert Ramos, Fernando Verdasco y Feliciano López.

- Pleno argentino -

Todo lo contrario le ocurrió al tenis argentino, que clasificó a segunda ronda a todos los tenistas que jugaron este martes: Diego Schwartzman, Facundo Bagnis y Federico Coria.

El Peque, nº 10 del mundo, despejó algunas dudas tras una mala temporada europea en tierra batida y solventó en tres sets su debut ante el taiwanés Yen-Hsun Lu, por 6-2, 6-2 y 6-3.

#photo1

Algo parecido le pasó al uruguayo veterano Pablo Cuevas, 35 años, que no había hecho resultados significativos esta temorada en arcilla (salvo una semifinal en Ginebra hace dos semanas), pero este martes debutó en París con un convicente triunfo ante el francés Lucas Pouille, Top 10 hace poco más de dos años, por 6-3, 6-1 y 6-3.

En segunda ronda, Cuevas podría medirse a Novak Djokovic si el número 1 mundial derrota en la sesión nocturna al estadoundense Tennys Sandgren.

Entre las sorpresas del día, detacaron las eliminaciones de dos de los jóvenes llamados a dominar el circuito masculino en los próximos años: el ruso Andrey Rublev (N.7), que había derrotado a Nadal en cuartos de final en Montecarlo, y el canadiense Felix Auger-Aliassime (N.20).

La número 1 del tenis femenino, la australiana Ashley Barty, también debutó con victoria en Roland Garros, en su regreso a la arcilla parisina después de conquistar el título en 2019 (el año pasado no participó en Roland Garros por la pandemia).

- Barty regresa con victoria -

Barty, aquejada de problemas en el muslo izquierdo que le obligaron a retirarse en Roma y por los que este martes requirió tratamiento en la misma pista, tuvo problemas de los previstos para derrotar a la estadounidense Bernarda Pera por 6-4, 3-6 y 6-2.

"Es muy especial estar aquí. Quedé muy decepcionada por no haber podido venir el año pasado", declaró la tenista, admitiendo que no está "al 100%" por sus problemas físicos.

#photo2

Si el lunes el cuadro femenino se quedó sin la número 2 mundial, la japonesa Naomi Osaka, que se retiró ante las amenazas de exclusión del torneo si seguía en su postura de no comparecer ante la prensa para preservar su "salud mental", este martes fue la checa Petra Kvitova (12ª) la que renunció a seguir, aunque en este caso por lesión.

"Durante mi conferencia de prensa pospartido del domingo me caí y me dañé el tobillo. Desgraciadamente, tras pasar una resonancia y después de hablarlo mucho con mi equipo, he tomado la dura decisión de que sería imprudente jugar", explicó la dos veces ganadora en Wimbledon.

La decisión de Osaka de retirarse, después de admitir haber sufrido "episodios depresivos" desde 2018, siguió dando de qué hablar en París y puso el foco en la cuestión de la salud mental de los deportistas.

Los cuatro torneos del Grand Slam se comprometieron a tomar "mejoras significativas" para ayudar a los tenistas a gestionar la presión a la que son sometidos.

© 2021 AFP