Turistas vacunados impulsan economía de Costa Rica, sin miedo al contagio

San José (AFP)

Plenamente inmunizado, Carson McCarns se siente seguro de viajar a las playas de Costa Rica. Como este estadounidense de 23 años, cientos de turistas extranjeros están revitalizando el turismo, motor económico de este país, afectado por un repunte en los casos de covid.

Pese a estar viviendo su momento sanitario más crítico desde que estalló la pandemia del coronavirus, Costa Rica mantiene un panorama que le permite ser optimista respecto de su reactivación. A ello se suma una estabilización en el consumo interno y exportación.

Después de un 2020 complicado, "cuando subió la vacunación en Estados Unidos [en 2021], aumentó la llegada de turistas a Costa Rica", dijo a la AFP el ministro de Turismo, Gustavo Segura.

La llegada de turistas estadounidenses en febrero y marzo fue equivalente al 30% de los que vinieron en esos meses en 2019. En abril, fue el 60% y "en los primeros 15 días de mayo, finalmente se reportaron más entradas, para un crecimiento de 11%", la primera cifra positiva para el turismo extranjero desde el inicio de la pandemia, agregó el funcionario.

- Confianza de viajar -

Carson McCarns, oriundo de Connecticut y residente del estado de Washington, llegó junto a tres amigos el viernes 21 de mayo y permanecerá hasta el 6 de junio.

"Tuve confianza de venir porque ya me vacuné, además, sé que hay muchas cosas para hacer al aire libre. No soy científico, pero creo que Costa Rica es seguro porque permite ese turismo, sin aglomeraciones y no en lugares cerrados", dijo desde playa Jacó, en la provincia de Puntarenas.

Christine Cooper, de 22 años y proveniente de Miami, es otra viajera que disfruta del océano Pacífico.

"Ya estoy vacunada, entonces no tenía miedo de contagiarme de coronavirus. Conozco muchos amigos que han venido a Costa Rica recientemente y no tuvieron problemas y eso me dio tranquilidad", aseguró la joven, quien también tiene planeado ir a la zona volcánica en La Fortuna de San Carlos, en el norte del país.

El gobierno espera que otros visitantes como ellos sigan viniendo para reimpulsar el turismo.

"Usando estadísticas puedo decir que hay una relación directa y evidente entre la vacunación masiva de los mercados de origen y los procesos de recuperación económica", dijo el ministro Segura.

Y dice que los visitantes tienen el "aliciente" de "que la cantidad de turistas contagiados en Costa Rica es relativamente baja -se calcula menos de medio punto porcentual, midiéndolo a través de las pruebas PCR de salida", mientras que los mayores focos de contagio son en el centro del país, donde no hay mucha demanda turística.

Por ahora no se ve en un incremento de visitantes europeos.

Mientras tanto, el país lucha por acelerar el turismo local, otra vez contraído por restricciones a la movilidad para disminuir los más de 2.200 casos diarios de las últimas dos semanas. Costa Rica es el sexto país del mundo con más contagios por cada 100.000 habitantes (526), de acuerdo a datos de la AFP.

- Comercio no se toca -

A diferencia de las restricciones aplicadas en 2020, en esta ocasión no se ha afectado el comercio.

El año pasado, el gobierno desembolsó 900.000 millones de colones (1,5 millones de dólares) en créditos tras el cierre de 25% de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

"Eso incrementó el déficit fiscal en tres puntos porcentuales. Ahora ya no tiene esas reservas, por lo que la única medida posible es mantener el comercio en marcha", explicó el economista Víctor Garro.

Evitar los cierres masivos "permite que la gente pueda facturar y eso es importante para bajar ese 18,7% de desempleo que se arrastra del año anterior. Ya se calcula en que el año pueda acabar en 15 o 14%, con un crecimiento económico del 6%, lo cual es positivo, dadas las circunstancias", consideró por su parte el economista Daniel Suchar.

Costa Rica precisa estabilizar sus finanzas para darle seguridad al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está a la espera de que el país cumpla una serie de requisitos para girarle un préstamo ya avalado de $1.750 millones, que deberá pagar en un plazo de diez años.

Según explicó Vivian Alfaro, representante de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) "al inicio del covid se dio un aumento en la exportación de productos de consumo como snacks y café que aún se mantiene", mientras que los rubros que cayeron, como maquinaria o materias primas, "ya se han ido incrementando, producto de que esta vez no hubo cierres, sumado al aprendizaje ya obtenido".

También ayuda las buenas perspectivas de recuperación de socios comerciales como Estados Unidos y algunos países europeos.

