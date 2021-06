Colombia supera los 90.000 muertos en más de un año de pandemia

Anuncios Lee mas

Bogotá (AFP)

Colombia registró este jueves un récord de 545 muertos por coronavirus, para un acumulado de más de 90.000, en medio de un violento estallido social contra el gobierno de Iván Duque.

En su más reciente informe, el ministerio de Salud indicó que se registraron 90.353 fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, en tanto que los contagios sobrepasan los 3,4 millones, tras un récord de 28.624 casos en las últimas 24 horas.

Colombia sufre una tercera ola de casos con las cifras más letales en más de un años de pandemia, que el gobierno atribuye en parte a las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril y persisten hasta hoy.

Con una población de 50 millones de habitantes, el 14 de mayo el país alcanzó los 80.000 fallecidos por coronavirus y 20 días después completa 10.000 óbitos más.

Mientras tanto, decenas de miles de personas se reúnen en las mayores ciudades del país para exigirle a Duque un cambio de rumbo, una reforma de la policía y un Estado más solidario que alivie la economía devastada por la pandemia. En un mes de protestas murieron 59 personas, según fuentes oficiales.

"Llevamos más de seis semanas en un pico que ya no es pico, si no casi una meseta epidemiológica, con la preocupación que no ve uno la punta del iceberg (…) Ya estamos desbordados, tenemos la copa llena", dijo a la AFP el doctor Jhon Édison Parra, desde una unidad de cuidados intensivos (UCI) en Bogotá.

Con una disponibilidad del 14,6% de las UCIs, los hospitales están bajo máxima presión.

La autoridad sanitaria anunció este jueves que levantará la prohibición de público en los escenarios deportivos de las ciudades menos castigadas por la pandemia.

La medida autoriza a usar un 25% del aforo en municipios donde las UCIs se encuentren por debajo del 85% de ocupación.

Conciertos y otros espectáculos al aire libre también quedaron autorizados a recibir publico en estas regiones, respetando el distanciamiento físico y el uso obligatorio de mascarillas.

Colombia aceleró el ritmo de vacunación y con 10,7 millones de dosis aplicadas, entre ellas 3,3 millones de personas con la inmunización completa. El gobierno espera vacunar a 35,7 millones de colombianos antes de terminar el año.

En proporción a su población, Colombia es el cuarto país con más muertes por coronavirus en América Latina y el Caribe, detrás de Perú, Brasil y México.

