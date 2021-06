Delbonis da un paso más en París y se mete en octavos tras ganar a Fognini

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El argentino Federico Delbonis (51º del ranking ATP) se clasificó a octavos de final de Roland Garros al derrotar este viernes al italiano Fabio Fognini (29º) por 6-4, 6-1, 6-3 en un partido que tuvo que ser suspendido varios minutos a causa de la lluvia.

El tenista de 30 años sigue imparable en este Roland Garros, el noveno en que participa de forma consecutiva, y disputará los octavos de final por primera vez.

En el Grand Slam parisino no había pasado de segunda ronda, y nunca antes en sus 26 participaciones previas en Grand Slam Delbonis se había colado entre los 16 mejores.

"Es un momento con mucha emoción, me acuerdo de todo lo que trabajé desde pequeño hasta llegar aquí", declaró Delbonis desde el centro de la pista Suzanne Lenglen nada más acabar el partido.

"Vengo trabajando igual, comiendo lo mismo, haciendo lo mismo", afirmó el argentino ya en conferencia de prensa telemática tras derrotar al italiano.

"Me toca ahora, puede ser que esté más maduro, en otra etapa de mi vida. Hice lo mismo cuando las cosas iban bien, no tan bien, o en su curso normal", añadió.

- Cita con Davidovich -

Después de dejar en la cuneta al moldavo Radu Albot y al español Pablo Andújar, Delbonis, que llegó a la capital francesa tras una meritoria semifinal en Belgrado, es junto a Diego Schwartzman el único representante argentino que sigue en competición en los cuadros individuales de Roland Garros.

"Lo tomo con mucha alegría pero con mucha serenidad, tengo que seguir por este camino para continuar con la regularidad durante muchas semanas", sentenció.

Delbonis se medirá por un puesto en cuartos de final con el español Alejandro Davidovich (46º), con el que departió tras conocerse su enfrentamiento.

"Vi el último game que fue una locura, un sube y baja de emociones, tengo una relación con él de hace poco tiempo, pero es un chico que es muy espontáneo, muy natural, entrené con él una sola vez", confesó, y predijo que el español "va a querer jugar rápido, imponer su velocidad de piernas".

Preguntado sobre hasta qué momento piensa estirar su carrera, Delbonis respondió: "Mi carrera será mientras me sienta competitivo, sea el ranking que sea, obviamente uno extraña a su familia sus seres querido sus cosas, pero no me molestan los viajes tan largos. Sí me gustaría tener 5 o 6 años más de buen nivel, por ahora estoy atravesando un momento muy bueno y las ganas son muy altas".

