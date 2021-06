Garín dice adiós a Roland Garros con derrota ante Medvedev

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El chileno Cristian Garín (N.23 del mundo) cayó eliminado en octavos de Roland Garros tras perder este domingo ante el ruso Daniil Medvedev (2º) en tres sets corridos 6-2, 6-1, 7-5.

Medvedev, que no había ganado un partido en sus cuatro presencias anteriores en el Grand Slam parisino, ha superado ya cuatro rondas desde el inicio de la edición 2021, y se medirá con el griego Stefanos Tsitsipas por un puesto en semifinales.

"Me llevo una buena sensación, hoy me di cuenta de muchas cosas que tengo que seguir mejorando, contento de la evolución que he tenido esta última semana", relató el tenista chileno con mejor ranking ATP, que confesó haber tenido problemas en un hombro en su partido de octavos.

Después de dos primeros sets inclinados con facilidad del lado del ruso de 25 años, Garín comenzó a destapar su mejor tenis en su superficie preferida en el tercero.

Pero con 5-5 Medvedev, intentó, y acertó dos golpes que le permitieron romper el servicio del jugador de Santiago y sellar su victoria en el juego siguiente con el servicio en sus manos.

"Me dije que tenía que imprimir una locura y los dos golpes de derecha que metí fueron monstruosos", saboreó el ruso.

Contra Tsitsipas, al que derrotó en seis de sus siete enfrentamientos anteriores, espera "un muy buen partido" entre dos jugadores que han hecho méritos para estar en esta fase del torneo.

"Cabezas de serie N.2 y 5, teníamos que estar en cuartos. Ya estuvimos en semifinales en Australia", declaró en francés Medvedev, quien había alcanzado la final en Melbourne, antes de abandonar la pista Suzanne-Lenglen.

- Su mejor Grand Slam -

"Espero que el público francés esté de mi parte, que la gente se diga '¡él habla francés, es simpático, vamos!", lanzó hacia los espectadores, quienes comenzaron a corear su nombre. "El martes, por favor, el martes", les pidió el ruso en referencia a su partido contra Tsitsipas.

El griego, semifinalista en 2020, superó con autoridad al español Pablo Carreño 6-3, 6-2, 7-5.

Garín, de 25 años, cierra la aventura parisina con su mejor actuación en un Grand Slam, donde nunca antes había alcanzado los octavos de final.

"Fue una muy buena semana en cuanto a aprendizaje, jugué partidos de buen nivel, gané partidos jugando mal, que es un gran avance", afirmó Garín sobre su balance de tres victorias (Juan Ignacio Londero, Mackenzie McDonald y Marcos Giron) y una derrota.

Ahora, el futuro inmediato de Garín pasa por Wimbledon, pero antes el jugador se tomará un descanso físico y mental.

"Me hace falta también desconectar un poquito, mi prioridad es llegar bien a Wimbledon físicamente", afirmó sobre un torneo en el que perdió en primera ronda en sus tres participaciones anteriores.

