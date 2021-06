Exmilitares rechazan en Guatemala la visita de vicepresidenta de EEUU al grito de "Fuera Kamala"

Anuncios Lee mas

Ciudad de Guatemala (AFP)

Una treintena de personas, en su mayoría exmilitares de derecha que combatieron en la guerra civil de Guatemala (1960-1996), se manifestó este domingo en rechazo a la visita al país de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, porque consideran que se entromete en asuntos internos del Estado.

Harris llegó este domingo a la capital guatemalteca en su primera visita a América Latina. El objetivo de su viaje es abordar las causas que motivan la migración de centroamericanos a Estados Unidos, y también las preocupaciones de Washington ante denuncias de falta de independencia en la administración de justicia y de apoyo a la labor anticorrupción en Guatemala.

"Fuera Kamala", "Kamala, mind your own business" (Preocúpate por tus propios asuntos), "Kamala Go Home" (Kamala vete a casa), "no BLM marxism" (en alusión al movimiento Black Lives Matter), o "Kamala, Trump won" (Kamala, Trump ganó) señalaban carteles desplegados en los alrededores de la base de la Fuerza Aérea de Guatemala, en el sur capitalino, a donde Harris llegó para una visita de dos días.

"Ella viene a manipularlos [a los ciudadanos] políticamente, con sus políticas de izquierda, de socialismo, y nosotros no comulgamos con eso", explicó en la manifestación el exdiputado derechista Fernando Linares, que cuestionó además la posición favorable de Harris respecto al aborto.

Los manifestantes integran grupos que frecuentemente cuestionan la labor de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y que apoyaron el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito de la ONU, que culminó sus funciones en 2019.

También extienden sus críticas a procesos del Ministerio Público sobre temas de derechos humanos.

"Los casos en contra de los veteranos [de la guerra civil] se han vuelto económicos, ideológicos y políticos, presentan pruebas falsas (...) Todo es un montaje porque aquí las ONG viven de eso. Y los capturan ya veteranos (...) Que se haga una verdadera justicia", dijo la manifestante Carolina Gordillo.

Guatemala vivió una guerra civil de 36 años (1960-1996), entre guerrillas de izquierda y las fuerzas armadas, que dejó 200.000 entre muertos y desaparecidos. El 93% de las víctimas murieron a manos de fuerzas del Estado, según estableció un informe de Naciones Unidas en 1999.

El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, es considerado como un "campeón anticorrupción" por el Departamento de Estado estadounidense. En conversación con la AFP, el funcionario denunció hostigamiento, además de falta de apoyo para su labor por parte del gobierno.

