Zidansek despierta a Badosa del sueño en Roland Garros

París (AFP)

La tenista española Paula Badosa (35ª) se quedó a las puertas de jugar su primera semifinal de Roland Garros tras caer este martes frente a la eslovena Tamara Zidansek (nº 85 del mundo) por 7-5, 4-6 y 8-6 en 2 horas y 26 minutos de juego.

Zidansek, que nunca había alcanzado unas semifinales de un Grand Slam, jugará por una plaza en la final del sábado contra la kazaja Elena Rybakina (21ª) o la rusa Anastasia Pavluyuchenkova (31ª).

El tenis español, que aspiraba a meter de nuevo a una de sus tenistas en semifinales de Roland Garros (la última fue Garbiñe Muguruza en 2018), se queda así sin representantes en el cuadro femenino.

La joven nacida hace 23 años en Nueva York tendrá que esperar una nueva oportunidad para tratar de convertirse en la tercera tenista española en ganar en París, tras los tres títulos de Arantxa Sánchez Vicario (1989, 1994 y 1998) y el más reciente de Garbiñe Muguruza (2016).

En casi dos horas y media de lucha encarnizada sobre la arcilla parisina, Zidansek estuvo más acertada con sus golpes ganadores (48 por 31 de la española) y cometió menos fallos (39 a 47) para llevarse un partido muy igualado que pudo haber caído para cualquiera de los dos lados.

"Se me ha hecho grande", admitió Badosa en conferencia de prensa, reconociendo que estuvo "muy nerviosa ya desde anoche".

"Es el mejor resultado de mi carrera, pero quizás es el día que más me duele una derrota porque siempre he soñado con jugar últimas rondas de Grand Slam y lo he tenido muy cerca", añadió. "Se me ha escapado una oportunidad, pero quiero pensar que no es la última y que vendrán muchas más".

- Dos novatas en cuartos -

Badosa comenzó el partido con dos 'breaks' de entrada para ponerse con 3-0 en el marcador ante una rival que cometía muchas faltas y que no encontraba la manera de contrarrestar el juego de la española.

A pesar de este inicio, la eslovena no se dejó intimidar y comenzó a ganar confianza con todos sus golpes para igualar el encuentro (3-3).

Los nervios parecían atenazar a las dos jugadoras, novatas en estas lides y con muchos problemas para conservar sus respectivos servicios (la eslovena hizo ocho 'breaks', por 7 la española en todo el partido), aunque Zidansek supo gestionar mejor el estrés y se puso 6-5 con su servicio para cerrar el set rompiendo nuevamente el saque de Badosa tras 55 minutos.

Ese primer set le dio aún más confianza a Zidansek, que dominaba claramente en la pista, aunque Badosa no se rindió y fue capaz de devolverle el 'break' a su rival cada vez que lo conseguía y poder mantener así en el partido.

En el momento decisivo del segundo set, la española logró ocho puntos consecutivos para pasar de un posible 3-5 en contra y servicio para Zidansek a un 5-4 a favor y forzar la tercera manga con su saque.

El desenlace de la segunda manga dio alas a Badosa, que se colocó de entrada con 2-0, aunque Zidansek demostró también capacidad de resiliencia para igualar de nuevo el marcador.

El tercer set parecía un calco del segundo, ya que Badosa pude de nuevo igualar el marcador (4-4) tras encontrarse a dos bolas del 5-3 en contra y servicio para la eslovena, pero en esta ocasión Zidansek supo controlar mejor las emociones y alargar el partido.

Tal como estaba el marcador (6-6 en el tercer set), la gloria estaba al alcance de las dos jugadoras que, conscientes de ello, depararon un 13º juego larguísimo y lleno de alternativas... que acabó cayendo del lado de Zidansek. Badosa no tuvo fuerzas para reaccionar.

"Sabía que iba a ser un duro combate. En el segundo set he tenido que luchar, pero reencontré mi ritmo en el tercero", explicó la vencedora.

