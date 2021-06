Sakkari y Krejcikova completan un cuadro de semifinales inédito en Roland Garros

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Con la clasificación este miércoles de la griega Maria Sakkari y de la checa Barbora Krejcikova, las semifinales de Roland Garros las jugarán cuatro tenistas que nunca antes habían llegado tan lejos en un Grand Slam.

Solo existe un precedente similar en la era Open del tenis (desde 1968): fue en el Abierto de Australia de 1978 cuando cuatro mujeres disputaron su primera semifinal de un 'grande' en esa edición del torneo australiano.

Y nunca antes en París, cuatro tenistas de fuera del Top 10 mundial, habían llegado a semifinales en una misma edición.

El último de los cuartos de final corroboró que en el tenis femenino las apuestas valen para poco: la polaca Iga Swiatek, ganadora del torneo en 2020 y única superviviente del Top 10, abdicó tras perder contra Sakkari por un doble 6-4.

Si bien necesitó asistencia médica por problemas físicos en el muslo derecho al comienzo del segundo set, Swiatek, que llevaba once victorias consecutivas en la arcilla parisina y sin ceder un set, fue todo el partido a remolque de Sakkari, a la que no pareció en ningún momento que le pesara la presión.

- Sin jugadoras del Top 10 -

"Cuando me he sentado (en la silla antes de comenzar el encuentro) me he dicho a mí misma que lo más importante del partido de hoy era que lo disfrutara. Y lo he disfrutado", dijo a pie de pista.

Sakkari, de 25 años, se convierte en la primera griega que alcanza unas semifinales en Roland Garros y se une así a su compatriota Stefanos Tsitsipas, que selló su pase a la penúltima ronda el martes derrotando al ruso Daniil Medvedev.

#photo1

La jugadora griega se jugará el jueves el pase a la final contra la checa Barbora Krejcikova, de 26 años y número 33 de la WTA, quien logró el pase a semifinales derrotando en el primer partido de la jornada a la estadounidense Coco Gauff por 7-6 (8/6) y 6-3.

"No me lo creo. Llegué acá después de ganar en Estrasburgo, que ya estaba muy bien, pero nunca imaginé que estaría hoy aquí, en esta pista, sobre todo en individuales. De ser capaz de ganar de esta manera, es algo inimaginable", declaró la checa sobre la arcilla de la Philippe Chatrier.

En un encuentro muy raro, Gauff, de 17 años y 25ª jugadora mundial, dominó el primer set, llegando a contar con ventaja de un 'break' en dos ocasiones (0-3 y 3-5), pero desaprovechó hasta siete bolas para apuntarse la primera manga, que acabó ganándola la checa en el 'tie break'.

Eso pareció hundir a la joven estadounidense, que cuando se dio cuenta estaba 5-0 abajo en la segunda manga, pero los nervios atenazaron a Krejcikova, que necesitó de seis bolas para cerrar el partido.

"El primer set ha sido muy importante; fui mucho tiempo a remolque, pero simplemente me puse a jugar a tenis y las cosas fueron más bien que mal", explicó la ya semifinalista.

Por la otra parte del cuadro, se jugarán el pase a la final la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (31ª) y la eslovena Tamara Zidansek (85ª), clasificadas en la jornada del martes.

© 2021 AFP