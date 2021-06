El Barcelona logra la 'Décima' y reina de nuevo en el balonmano europeo

Anuncios Lee mas

Colonia (Alemania) (AFP)

El FC Barcelona conquistó su décima Liga de Campeones europea de balonmano, aumentando así todavía más su dominio en el palmarés, gracias a su cómoda victoria (36-23) sobre el Aalborg danés, este domingo en la final de Colonia (Alemania).

El último título del Barça en esta competición se remontaba a 2015. En diciembre había perdido la final del curso 2019-2020 ante el Kiel alemán, en una edición que terminó en unas fechas inusuales debido a la pandemia del covid-19.

Esta vez sí que pudo ser la tarde de la ansiada 'Décima' del Barcelona.

En el panorama europeo, el Barcelona alcanza por ejemplo al equipo con más títulos europeos de básquet, el Real Madrid, que también domina el palmarés en su deporte con diez coronas.

Todavía le queda camino, eso sí, para emular la hazaña de los clubes con más títulos europeos en el fútbol (Real Madrid) o el voleibol (CSKA Moscú), cada uno con 13.

En el balonmano, el Barcelona dobla ahora al segundo club con más títulos europeos, el Gummersbach alemán, que es segundo del palmarés con cinco.

El Aalborg había sorprendido el sábado en semifinales al eliminar al París Saint-Germain y jugaba su primera 'Final Four'. El conjunto danés no tuvo opción de culminar con éxito su aventura frente a un Barça imparable, que confirmó su estatus de gran favorito.

- "Un gran orgullo" -

El equipo catalán, que el sábado superó en su semifinal al Nantes francés, lo dejó claro desde el inicio del partido.

Con un juego rápido y la solidez del arquero Gonzalo Pérez de Vargas, el Barcelona dominaba por cinco goles al descanso (16-11).

El Aalborg había comenzado bien y durante diez minutos plantó batalla, antes de verse claramente superado.

En la segunda parte, el Barcelona fue ampliado su ventaja. El cambio de arquero del Aalborg, con la entrada de Simon Gade en lugar de Mikael Aggefors, no modificó el rumbo del partido.

Aleix Gómez fue el líder anotador del Barcelona en este partido, con 9 tantos, cinco de ellos mediante penales.

"Esto supone un gran orgullo, llevo cinco años detrás de este objetivo. La Liga de Campeones no es fácil, no la consigue cualquiera. Hoy he logrado la primera y estoy muy contento de ganarla con el Barça. Estoy en el Barcelona para ganar títulos, grandes títulos", comentó en la zona mixta el jugador francés Dika Mem.

- Sabor a despedida -

Este título es especial para algunos pilares del club azulgrana.

Xavi Pascual, entrenador principal desde 2009, abandona la entidad para unirse al Dinamo de Bucarest, igual que el pívot francés Cedric Sorhaindo.

El capitán Raúl Entrerríos, de 40 años, puede poner fin a una carrera llena de éxitos, en la que destacan tres títulos de Champions con el Barça y, con España, el título de campeón mundial de 2005 y dos europeos.

"Para mí es muy especial. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado el equipo toda la temporada. Hemos ganado otra Liga de Campeones, es algo muy grande. Además hemos ganado todos los partidos. Terminar mi carrera así es inolvidable", celebró Entrerríos en una videoconferencia de prensa.

En el Aalborg se resignaron ante la superioridad del Barça en la final.

"El Barça fue, sin duda, el mejor equipo hoy. Hemos sido valientes para jugar el tipo de balonmano que queríamos. Pero el Barça nos ha castigado ante cada error que hemos cometido. Intentamos hacer lo mejor para resistir ante el Barça, pero no lo conseguimos. El Barça merece su victoria", admitió el entrenador Stefan Madsen.

El palmarés del Barcelona es impresionante en el balonmano.

Además de sus diez Champions europeas, el club ha ganado 28 veces la Liga española, 25 veces la Copa del Rey de su país y cinco veces el Mundial de Clubes.

Antes de la final se jugó el choque por el tercer puesto, en el que el París Saint-Germain superó 31 a 28 al Nantes.

© 2021 AFP