Varane señala falta de unanimidad entre selecciones sobre rodilla en tierra

Múnich (Alemania) (AFP)

Entre las selecciones participantes en la Eurocopa "no tenemos un impulso colectivo con un mensaje claro y fuerte por unanimidad", declaró este miércoles el defensa francés Raphaël Varane para justificar que los 'Bleus' renunciaran a arrodillarse contra el racismo antes de chocar con Alemania.

"Es una decisión tomada por el conjunto de los jugadores, como ha dicho Hugo (Lloris). Evidentemente es una causa que apoyamos", respondió sobre la lucha contra el racismo y las discriminaciones.

Ahora "es más bien un símbolo de tensión o de crispación por el hecho de que una selección pueda hacerlo y otra no. No tenemos un impulso colectivo con un mensaje claro y fuerte por unanimidad, así que el mensaje no es el que queremos", añadió el central del Real Madrid en una rueda de prensa telemática.

"Francia representa 26 jugadores con orígenes diferentes, colores de piel diferentes, categorías sociales diferentes, todos unidos a por los mismos objetivos. Nuestra manera de luchar contra las discriminaciones es mostrar que juntos con nuestras diferencias podemos unir a millones de franceses, a aficionados en el mundo, ese es el mensaje que queremos dar", desarrolló.

En cualquier caso, "si hay un mensaje claro y unánime de todos los equipos de fútbol, la selección de Francia será la primera en apoyarlo", cerró el jugador de 28 años.

La intención declarada de los Bleus de arrodillarse el martes antes del comienzo del Francia-Alemania fue criticada por una parte de la derecha y la extrema derecha francesas. Finalmente, renunciaron por la falta de unidad entre las selecciones, según Lloris.

"La rodilla en tierra es una decisión colectiva. Partimos del principio de que si debemos hacerlo, todas las naciones deben hacerlo con el apoyo de la UEFA", declaró el arquero y capitán tras el partido a varias radios galas.

En su opinión, la unidad funcionó en la Premier League inglesa porque se solicitó "a todos los clubes, capitanes, jugadores y la Premier: el movimiento fue en conjunto y solidario. En esta competición no es el caso. Eso no significa que no apoyemos la causa, no queremos racismo en nuestro deporte y sociedad".

