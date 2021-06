La japonesa Naomi Osaka renuncia a Wimbledon y planea disputar los Juegos

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La japonesa Naomi Osaka, quien se retiró de Roland Garros tras revelar su lucha contra la ansiedad y depresión, renunció a participar en el torneo de Wimbledon, que arranca en 11 días.

La baja de Osaka, que planea competir en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, es un nuevo golpe para el Grand Slam londinense después de que Rafa Nadal confirmara su ausencia también este jueves.

"Naomi no jugará Wimbledon este año", dijo el agente de Osaka, Stuart Duguid, en un correo electrónico enviado a la AFP.

"Se está tomando un tiempo personal con amigos y familia. Estará preparada para los Juegos Olímpicos y está emocionada por jugar ante su afición", afirmó.

El miércoles, los organizadores de Wimbledon dijeron que esperaban a la número dos mundial en el torneo, que se desarrollará del 28 de junio al 11 de julio.

"Por ahora está inscrita en el torneo y no hemos recibido la confirmación de que no vaya a participar", dijo Sally Bolton, directora general del All England Club.

Ganadora de cuatro torneos de Grand Slam y deportista femenina mejor pagada del mundo, Osaka ha estado en el foco de atención desde su abrupto abandono de Roland Garros dos semanas atrás.

La japonesa, de 23 años, se marchó tras la primera ronda del Abierto de Francia en medio de presiones por su negativa a dar ruedas de prensa para preservar su salud mental.

Osaka recibió una multa de 15.000 dólares y una advertencia de una posible descalificación si no cumplía con los compromisos obligatorios con los medios de comunicación.

Tras su marcha del torneo en París, los organizadores de Roland Garros defendieron haber tratado a la tenista "con cuidado y respeto", después de haber sido acusados de un exceso de mano dura.

- Bajas sensibles -

La japonesa es una de las grandes figuras del circuito y posee dos títulos del Abierto de Estados Unidos (2018 y 2020) y dos del de Australia (2019 y 2021), si bien todavía no ha sido capaz de brillar sobre la hierba de Wimbledon.

En sus últimas participaciones en Londres, Osaka cayó en tercera ronda en 2017 y 2018 y se despidió en su estreno en 2019.

El torneo del año pasado se canceló debido a la pandemia de coronavirus y en esta edición los organizadores esperaban recibir a espectadores hasta llenar al menos el 25% de su aforo.

Previamente el jueves, Rafa Nadal, ganador dos veces en Londres, también anunció que se saltará el torneo para preservarse físicamente y poder alargar su carrera.

El español, de 35 años, vivió el viernes una gran decepción al caer en las semifinales de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic, uno de sus rivales, junto a Roger Federer, en la carrera por ser el mejor tenista de la historia.

A diferencia de Osaka, Nadal descartó también competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, programados del 23 de julio al 8 de agosto.

