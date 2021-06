Houlihan se queda fuera de preolímpico de EEUU por su sanción por dopaje

La estadounidense Shelby Houlihan no podrá competir en las pruebas preolímpicas por su sanción por dopaje.

Eugene (United States) (AFP)

La corredora Shelby Houlihan, poseedora del récord de Estados Unidos en los 1.500 y 5.000 metros, admitió este viernes que no podrá participar en las pruebas preolímpicas después de que fracasara su intento de congelar su sanción por dopaje.

Houlihan, de 28 años, recibió una suspensión de cuatro años tras dar positivo por nandrolona en diciembre, que la corredora achaca a la ingesta de un burrito con carne contaminada de un puesto de comida callejera.

La suspensión de Houlihan se conoció a principios de esta semana cuando fue confirmada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Los abogados de la atleta solicitaron una orden judicial de urgencia al Tribunal Federal Suizo que le permitiera correr en las pruebas preolímpicas de Eugene (Oregón), mientras se tramita su recurso contra la decisión del TAS.

Sin embargo, la corredora dijo el viernes que su solicitud para esta medida cautelar fue rechazada, por lo que no podrá competir por un boleto a los Juegos de Tokio en las rondas iniciales de los 1.500 metros, que arrancan este viernes en Eugene.

"Nunca tuve intención de competir si no se concedía esta medida cautelar", dijo Houlihan en un comunicado.

"Este fallo significa que mi objetivo de formar parte de otro equipo olímpico ha terminado por ahora", reconoció. "Me rompe absolutamente el corazón que me quiten mis sueños y mi carrera por algo que no hice".

Houlihan aseguró que continuará con el proceso de apelación en Suiza una vez que el TAS emita su fallo completo sobre su caso.

"Me han dicho que este tipo de recursos son difíciles de ganar, pero sigo creyendo que la verdad prevalecerá", sostuvo.

La federación de atletismo de Estados Unidos generó un gran revuelo el jueves al declarar que se permitiría a Houlihan correr en las pruebas, ya que su proceso de apelación aún estaba en curso.

Esa decisión suscitó un importante rechazo por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo, la rama independiente de lucha mundial contra el dopaje en este deporte, que advirtió que permitir que Houlihan corriera violaría el código internacional antidopaje.

Más tarde, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos pareció cerrarle la puerta a Houlihan en Eugene al afirmar que acataría el código internacional antidopaje y cualquier decisión del TAS "que rija la participación de los atletas en las competiciones".

© 2021 AFP