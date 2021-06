"Confiar, pero también verificar", el lema de una luchadora por la integridad científica

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Detectar errores o fraudes en las publicaciones científicas es, paradójicamente, esencial para preservar la confianza en la ciencia, explica Elisabeth Bik, microbióloga holandesa afincada en California y uno de los referentes de la integridad científica.

PREGUNTA: ¿Por qué se especializó usted en la integridad científica?

RESPUESTA: Descubrí el (problema del) plagio por casualidad, en 2013. Estaba verificando una frase mía (en internet) y vi que otros la habían utilizado.

Se convirtió en un ovillo de cuyo hilo iba tirando (...) Descubrí un montón de artículos que habían sido plagiados, denuncié muchos de ellos y muchos fueron retirados.

También descubrí en una tesis que una imagen había sido utilizada en dos experimentos diferentes, simplemente le habían dado la vuelta. Las fotos en los artículos científicos son generalmente datos, no son solo ilustraciones, muestran realmente datos.

Esto lo hacía en paralelo a mi trabajo, pero en 2019 decidí hacerlo a tiempo completo.

Antes de eso, no me daba cuenta de que había tantos problemas evidentes en los artículos. Yo creo también que con la experiencia se pueden ver mejor los errores o los fraudes intencionados.

P: Al señalar los problemas públicamente, ¿no se corre el riesgo de sugerir que toda la ciencia es deshonesta?

R: Yo no quiero que la gente piense que toda la ciencia es fraudulenta, ya que no es así. Yo diría que el 99% de los científicos son muy honestos y trabajan duro. No podemos a partir de un único artículo extrapolarlo a todas las publicaciones científicas.

Mi trabajo es muy importante porque los artículos científicos se basan en otros artículos, los científicos leen los artículos de sus compañeros y construyen sus investigaciones a partir de ahí.

La ciencia es como un muro de ladrillos. Nosotros, los científicos, ponemos ladrillos sobre otros y, si un ladrillo no es estable, las personas que construyen su investigación sobre éste pueden no estar haciéndolo sobre un terreno estable. La ciencia es un continuo y tenemos que asegurarnos de que todos sus componentes sean lo mejor posible.

Los científicos siembre han confiado mutuamente en sus trabajos. Lo que yo digo es que quizás no hay que confiar ciegamente. Confiar, pero también verificar.

P: El covid-19 puso la ciencia en primera línea, ¿para bien o para mal?

R: Muchos científicos discuten entre ellos y, en ocasiones, no están de acuerdo entre sí, lo que demuestra que la ciencia es un proceso. En publicaciones o en congresos, las discusiones pueden ser muy acaloradas, pero suelen ser principalmente sobre los detalles. Es un proceso normal, así funciona la ciencia.

Pero la combinación de un pandemia, las redes sociales y toda la desinformación que circula lleva a mucha gente a pensar que toda la ciencia es fraudulenta. Lo cual, de nuevo, no es el caso.

Yo pienso también que determinados medios, determinadas emisiones de televisión por ejemplo, son en parte responsables cuando organizan debates entre alguien que niega la existencia del virus y un científico, como si sus palabras fueran iguales, como si fueran dos personalidades políticas con ideas diferentes.

No es justo, porque quizás hay un millón de científicos que apoyan a este último y tres personas que creen lo que dice la otra persona.

Los medios de comunicación prestaron demasiada atención a estos excéntricos que se contentan con gritar a todo pulmón que el virus no existe.

