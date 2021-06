Ugo Humbert sorprende a Rublev y gana el torneo de Halle

Anuncios Lee mas

Halle Westfalen (Alemania) (AFP)

El francés Ugo Humbert dio la sorpresa este domingo y ganó el torneo sobre césped de Halle (Alemania), tras superar en la final al ruso Andrey Rublev por 6-3 y 7-6 (7/4).

Es la principal victoria de la carrera del joven tenista galo de 22 años y la primera que consigue en una prueba de categoría ATP 500.

Humbert necesitó además apenas dos sets para imponerse a Rublev, séptimo jugador mundial. Gracias a su título en Halle va a subir del 31º al 25º puesto en la próxima clasificación ATP.

Finaliza así a lo grande una gran semana, en la que en segunda ronda había sido ya capaz de vencer a otro jugador del 'Top 10', el alemán Alexander Zverev (6º).

Es su tercer título ATP después de los logrados en 2020 en Amberes (en pista cubierta) y en Auckland (pista dura al aire libre).

"He intentado mantenerme agresivo y golpear la bola pronto, en los intercambios desde la línea de fondo era difícil, Andrey golpeaba la bola muy fuerte. Ha sido complicado físicamente, pero he intentado aprovechar mis oportunidades y he ganado", declaró a la web de la ATP.

Las sensaciones son además muy positivas de cara a Wimbledon, el Grand Slam anual sobre césped, que arrancará en Londres el 28 de junio, después de haber sido cancelado en 2020 por la pandemia del covid-19.

Ugo Humbert da una alegría al tenis francés, todavía dolorido por el reciente fracaso vivido en Roland Garros, donde ningún jugador del país superó la segunda ronda en categoría individual.

-- Torneo ATP de Halle

- Individuales - Final:

Ugo Humbert (FRA) derrotó a Andrey Rublev (RUS/N.4) 6-3, 7-6 (7/4)

