¿Aumento del dopaje durante la pandemia? La AMA no está "especialmente preocupada"

Montréal (AFP)

A un mes de los Juegos Olímpicos de Tokio, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no se encuentra "especialmente preocupada" por la posibilidad de que hayan deportistas que aprovecharan la reducción de controles durante la pandemia para hacer trampas, declaró a la AFP su director general, Olivier Niggli.

Pregunta: El número de pruebas antidopaje disminuyó al principio de la pandemia de coronavirus debido a las medidas sanitarias. ¿Cuál es la situación actual?

Respuesta: "Desde marzo del año pasado, las pruebas han repuntado significativamente, hasta el punto de que las últimas cifras que acabamos de publicar muestran que el número de pruebas realizadas fuera de competición es mayor que en la misma época de 2019, antes de la pandemia. Así que diría que sí, hubo un impacto inicial pero gracias al trabajo de las organizaciones antidopaje hemos vuelto a un nivel superior al que teníamos antes".

P: ¿Algunos deportistas podrían haber aprovechado para hacer trampas antes de los Juegos Olímpicos?

R: "En primer lugar, los controles no son las únicas armas en la lucha contra el dopaje: existen otros medios como el perfil longitudinal y el pasaporte (biológico) del deportista, el almacenamiento de muestras, etc. Y la realidad es que cuando no había pruebas, tampoco había competición. No había entrenamiento, no pasaba nada, así que no era una época en la que el dopaje te hubiera aportado beneficios reales. Puede que algunos hayan intentado aprovecharse de ello, pero yo diría que es algo que no nos preocupa especialmente".

P: ¿Cómo se organizará la lucha contra el dopaje en los Juegos?

R: "La responsabilidad de las pruebas recae en el Comité Organizador bajo la autoridad del COI (Comité Olímpico Internacional), que ha delegado esta tarea en la ITA (Autoridad Independiente de Control). Nosotros no estamos directamente implicados en las pruebas durante los Juegos, pero tendremos un equipo de observadores independientes sobre el terreno. Si constatan que las cosas podrían hacerse de forma diferente o mejorarse, estarán en contacto cotidiano con la ITA y el Comité Organizador para garantizar que las correcciones puedan aplicarse ese mismo día.

P: Por primera vez en una gran competición internacional, la AMA llevará a cabo pruebas a partir de gotas de sangre seca, conocidas como DBS (por sus siglas en inglés). ¿Qué espera de ello?

R: "Será una suerte de proyecto piloto. Lo que ocurrirá es que se aplicarán los protocolos habituales de análisis de sangre en Tokio, pero se extraerá una parte de la sangre y se pondrá en un soporte de papel proporcionado por el sistema DBS para analizarla. Pero las pruebas DBS en general son solo el comienzo de algo muy prometedor, un nuevo método menos costoso que puede aportar mayor flexibilidad. Es importante destacar que no sustituirá a las pruebas tradicionales, pero será un excelente complemento que permitirá realizar más pruebas.

P: Además de los controles, ¿cuáles son las otras prioridades en la lucha contra el dopaje?

R: "Lo que estamos observando cada vez más es que no todo gira en torno a las pruebas o a los deportistas. También se trata del entorno, de las investigaciones, de la forma de desmantelar las redes (...) La mayoría de las veces, cuando un atleta se dopa hay una red de profesionales a su alrededor que le ayudan. Si se quiere ser eficaz, también hay que luchar contra estas redes, el tráfico, la producción de sustancias (prohibidas), etc."

P: ¿Cuál cree que es la forma más eficaz?

R: Es una combinación, porque la eficacia de las pruebas también mejorará con el uso de la información, funciona a la par. Si investigas, obtienes información que puedes utilizar para hacer pruebas a los atletas en el momento adecuado. (...) Y luego también podemos apoyarnos en las fuerzas del orden, la policía, las aduanas, que tienen recursos de investigación que van mucho más allá que los del antidopaje (...) Hoy la lucha contra el dopaje se basa en varios pilares que, en conjunto, la hacen mucho más eficaz que hace 15 años.

