La vigente campeona Simona Halep renuncia a participar en Wimbledon por lesión

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

La rumana Simona Halep, número 3 del mundo y defensora del título, renunció a participar en el torneo de Wimbledon, que comienza el lunes, por una lesión en la pantorrilla izquierda, informaron este viernes los organizadores.

"Con gran tristeza anuncio mi retirada del campeonato porque no me he recuperado completamente de mi lesión en la pantorrilla", afirmó la tenista en un comunicado.

La rumana, de 29 años, se ha esforzado por estar en forma desde que se retiró de la segunda ronda del abierto de Italia a mediados de mayo.

Halep, que hasta entonces nunca había ganado sobre hierba, se proclamó campeona de Wimbledon por primera vez en su carrera en julio de 2019, al derrotar inesperadamente a la estadounidense Serena Williams.

El año pasado el torneo inglés se vio anulado por la pandemia de coronavirus.

En esta edición también estará ausente el español Rafael Nadal, quien, tras "haber escuchado" a su cuerpo, anunció la semana pasada su decisión de no participar en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el cuadro femenino, la retirada de Halep se suma a la de la japonesa Naomi Osaka y a las dudas sobre el estado físico de la número uno del mundo, Ashleigh Barty.

Esto podría beneficiar a Williams, que a sus 39 años busca alcanzar el récord de 24 títulos de Grand Slam en individuales.

Halep explicó que haberse perdido el torneo francés de Roland Garros este mes y ahora Wimbledon le resulta duro a nivel mental.

"Hice todo lo posible para estar lista para Wimbledon, y tras mis buenos recuerdos de hace dos años estaba excitada y me sentía honrada de volver a estas hermosas canchas como campeona", afirmó.

"Por desgracia, mi cuerpo no cooperó y tendré que reservarme este sentimiento para el año próximo", agregó.

"Puedo decir sinceramente que me siento muy decaída y decepcionada por tener que tomar esta decisión. Todo este periodo ha sido complicado, pero perderme estos dos últimos grandes torneos lo hace aún más difícil psicológica y físicamente", aseguró.

© 2021 AFP