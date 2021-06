Uruguay quiere evitar a Brasil aunque no se desvela con esa chance, dice Tabárez

Anuncios Lee mas

Río de Janeiro (AFP)

Uruguay quiere evitar a la poderosa y anfitriona selección de Brasil en cuartos de final de la Copa América-2021 aunque no se desvela en caso de que suceda, dijo este domingo su entrenador, Óscar Tabárez, en la víspera del juego del cierre del Grupo A ante Paraguay.

Enfrentar a Brasil "es una precaución que quisiéramos tener todos. Nosotros eso lo enfrentaríamos si perdiéramos el partido (contra Paraguay), que es una de las tres posibilidades que hay en un partido de fútbol. Pero no andamos pensando en eso", indicó el 'Maestro' en rueda de prensa virtual en Rio de Janeiro.

"Cuando nos toque jugar con Brasil, si salimos cuartos (del Grupo A) o en alguna otra instancia, lo vamos a enfrentar, como lo hacemos siempre", afirmó.

El seleccionador uruguayo consideró que los brasileños están "un poco despegados" de los otros equipos sudamericanos por el plantel y el entrenador que tienen, pero confió en que la Celeste posee las herramientas para vencerlos en caso de que se los encuentren en cuartos de final.

Aunque ya está clasificada a la siguiente fase, Uruguay es cuarta del Grupo A con cuatro unidades, una posición que la empareja en cuartos con la 'Seleçao', líder de la zona B.

Pero si los charrúas vencen o empatan con Paraguay en el estadio Olímpico Nilton Santos el lunes evitarán a los campeones defensores, que chocarán entonces con Chile.

"Si nos abrumamos o damos por perdido un partido sea contra quien sea antes de jugarlo creo que no seríamos nosotros", sostuvo Tabárez.

El técnico llamó la atención sobre la ofensiva de los paraguayos, la más anotadora del Grupo A, con cinco goles en tres encuentros, encabezada por Miguel Almirón y Ángel Romero.

"En cierto sentido disfruto de tener un partido difícil como este porque los desafíos siempre son removedores y tampoco pienso demasiado tiempo en la posibilidad de perder, sí en alimentar la ilusión de ganar", apuntó.

Tabárez no dio pistas del elenco que chocará contra los albirrojos porque no quiere dar "ninguna pista" que facilite el trabajo del entrenador adversario, el argentino Eduardo Berizzo, de cuyo once del lunes aseguró no tener "ninguna información".

Buscaremos "una victoria porque es lo que necesitamos nosotros para cumplir con nuestras expectativas", sostuvo.

Por su parte, el mediocampista Federico Valverde señaló que Uruguay está "preparado" para batirse con los paraguayos por la calidad de sus jugadores, entre ellos los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani, y minimizó un eventual choque con Brasil.

"Para ser campeones hay que enfrentar a todos y al que te toque hay que ganarle", dijo el volante del Real Madrid.

