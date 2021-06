"Estoy en mi burbuja, tengo un objetivo claro", dice Quartararo a la AFP

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Convertido el año pasado en el primer francés en ganar un Gran Premio en la categoría reina del motociclismo desde 1999, y candidato al título en MotoGP, Fabio Quartararo cuenta su temporada para la AFP.

En el primer día de las cinco semanas de parón estival que tienen por delante los pilotos, el líder del Mundial explica cómo ha ido la primera parte de la temporada, sus planes para las vacaciones (diez días en familia en Niza, el resto en su casa en Andorra, el golf y la Eurocopa de fútbol).

"No esperaba tanto de la primera parte de la temporada, pero después de las dos primeras victorias en Catar y en Portimao, sabía que podíamos mantener el buen impulso. No tuvimos mucha suerte en Jerez (13º) ni en Barcelona (6º), pero por lo demás los resultados fueron realmente positivos. No me esperaba estar tan bien, pero existía esa posibilidad", afirma el principal aspirante a suceder al español Joan Mir como campeón del mundo de MotoGP.

"Yo estoy en mi burbuja, y todo lo que pase fuera, me da un poco igual. Tengo un objetivo claro: pelear por las victorias, por los podios y por un objetivo final. Hay que mirar al futuro, no hacia el pasado, estoy realmente concentrado en eso".

- "Maverick me ayudó" -

Quartararo también aludió al anuncio producido el lunes de la marcha a final de temporada de su compañero en Yamaha Maverick Viñales. "Eso es lo que pasa fuera. Yo tengo un muy buen ambiente con todo el equipo, eso no cambia nada para mí. No me meto en eso, pero es una pena porque Maverick es un piloto muy rápido, él me ayudó varias veces esta temporada a ir más allá de mis límites. Veremos quién será mi nuevo compañero. Espero que sea un piloto muy rápido, porque es así como podemos ampliar nuestros límites".

Para el líder del Mundial, la tregua interrumpe una buena dinámica de resultados, pero considera que llega "en buen momento. Está bien también separar las cosas. Cinco semanas es un poco largo pero es parecido para todos".

Ninguna razón pues, en su opinión, para perder "el ánimo, la motivación de rodar y de darlo todo siempre y mejorar. De ver que estamos muy bien situados en la clasificación, eso es lo que me da esa motivación".

Qartararo confiesa que después del Gran Premio de Países bajos, que ganó el domingo, regresó "con la familia para unas pequeñas vacaciones porque hacía mucho tiempo que no los veía".

La Eurocopa de fútbol también ocupará su tiempo. "Sigo todos los partidos. El sábado, para el Austria-Italia, nos divertimos mucho porque estaba Valentino (Rossi) y su academia (de pilotos) al lado en su motorhome. Hacíamos pequeñas bromas. Cada vez que Austria tenía ocasiones gritábamos, los otros gritaban también, fue bastante cómico".

