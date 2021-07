Pogacar da una estocada casi mortal al Tour en la primera etapa alpina

El esloveno Tadej Pogacar (der) dio una estocada casi definitiva al Tour de Francia al protagonizar un ataque a 30 km para la meta en Le Grand Bornand y sacó ventaja de 3:20 a un grupo liderado por el ecuatoriano Richard Carapaz (C)

Le Grand-Bornand (Francia) (AFP)

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) dio una estocada casi definitiva al Tour de Francia, al protagonizar un ataque a 30 km para la meta en Le Grand Bornand y sacar varios minutos de ventaja al resto de aspirantes al podio en París, este sábado en una primera jornada alpina que ganó en solitario el belga Dylan Teuns (Bahrain).

Pogacar, cuarto en la etapa, dinamitó la carrera con un poderoso ataque en el ascenso al penúltimo puerto del día, el Col de Romme, y en la meta aventajó en 3:20 a un grupo liderado por el ecuatoriano Richard Carapaz y en el que también viajaban el español Enric Mas y el colombiano Rigoberto Urán.

El belga Wout van Aert, segundo en la general en la salida, perdió casi cinco minutos con respecto a Pogacar y el holandés Mathieu van der Poel, que era el líder de la carrera en la salida de la etapa en Oyonnax, cedió más de 21 minutos en la meta con respecto al esloveno.

"El ataque es la mejor defensa", declaró en la meta Pogacar, sabedor que todos sus rivales le consideraban el ciclista más fuerte desde su exhibición el pasado miércoles en la contrarreloj.

- Carapaz se rinde a la evidencia -

A su ataque solo resistió, durante unos metros, Carapaz, hasta que el colombiano tuvo que rendirse a la evidencia y dejar escapar a Pogacar, que en la última subida al Col de la Colombière fue atrapando a casi todos los supervivientes de la fuga del día que se formó con 18 corredores.

Solo pasó unos segundos por detrás de Teuns en la cima, pero en los últimos 15 km de descenso a Le Grand-Bornand, levantó un poco el pie por miedo a que, con la carretera mojada por la lluvia, pudiera caerse y perder un Tour que parece tener ya en el bolsillo, pese a que aún no se ha llegado al ecuador de la prueba.

"En la cima había mucho ruido por la gente y no llegaba a escuchar lo que me decían por la radio. Quizá tuve suerte con ello", bromeó Teuns en la meta, que no se vio ganador de la etapa "hasta que a poco más de un kilómetro vi el coche (de su equipo) detrás mío".

Teuns ganó la etapa en solitario, con algo más de 40 segundos de ventaja sobre el español Jon Izaguirre y el canadiense Michael Woods, que atraparon en el descenso a Pogacar y le precedieron en la meta.

- "El ataque es la mejor defensa" -

Sabedor que es considerado el principal aspirante a la victoria final en París, Pogacar aseguró que "todo el mundo corre contra nosotros y hoy quise sacar ventaja, porque sabía que ellos iban a tratar de sacarme tiempo".

Tras esta primera etapa alpina, Pogacar es el nuevo líder de la carrera con 1:48 de ventaja sobre Van Aert, que mantiene su segunda plaza.

Tercero es el kazajo Alexey Lutsenko a 4:38, Urán es 4º a 4:46 del maillot amarillo y el danés Jonas Rasmussen es 5º a 5:00.

Sexto es Carapaz a 5:01 y Enric Mas octavo a 5:15.

Pese a estas diferencias, para Pogacar no está la carrera sentenciada: "No he matado el Tour, queda mucho camino aún por delante y todo puede pasar. Hoy saqué ventaja, quizá mañana lo haga otro".

