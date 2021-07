El gobierno catalán reimpone medidas para frenar el alza de contagios

Anuncios Lee mas

Barcelona (AFP)

El gobierno catalán decidió este martes dar marcha atrás y cerrar a partir del fin de semana el ocio nocturno que no sea al aire libre para frenar la propagación "exponencial" del covid en esta región del noreste español, que registra un fuerte repunte de contagios especialmente entre jóvenes.

"Hay que cerrar el ocio nocturno, que no se haga en espacios abiertos y también imponer restricciones a los eventos al aire libre que reúnen a mucha gente", anunció este martes la portavoz del gobierno regional, Patricia Plaja, que calificó la situación epidemiológica en Cataluña de "extremadamente complicada".

A partir del fin de semana, los locales de ocio nocturno de esta región de fuerte actividad turística no podrán usar sus espacios cerrados. Además, quienes participen en eventos al aire libre que reúnan a más de 500 personas deberán realizarse un test de antígenos, presentar una prueba PCR negativa con una vigencia de más de 12 horas o un justificante de que tienen la vacunación completa.

La resolución que ultima el gobierno regional -y de la que todavía faltaba concretar detalles, según Plaja-, estipulará también el cierre de las actividades nocturnas a las 03H00 de la mañana.

El alza de la transmisión en Cataluña está afectando especialmente a los más jóvenes, todavía sin vacunar, y se disparó en las semanas posteriores a la celebración de la popular verbena de San Juan y la reapertura del ocio nocturno en Cataluña días antes.

"No es que la pandemia no haya acabado, es que se está mostrando con una virulencia que todavía no conocíamos. El ritmo de transmisión es muy alto", alertó la portavoz tras la reunión del gobierno catalán, un día después de que esta región con 7,8 millones de habitantes registrara más de 6.000 contagios en un solo día.

Por ello, al ejecutivo independentista catalán le gustaría recuperar el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores, que Madrid dejó de imponer el 26 de junio.

"Con los datos que conocemos hoy creemos que la mascarilla debe de volver a ser un elemento obligatorio en Cataluña, pero solo el gobierno español puede modificar su uso", afirmó Plaja.

La situación sanitaria en España se deterioró en los últimos días con un aumento de los contagios por covid-19 entre los jóvenes.

"Los datos no son nada buenos", comentó el lunes por la noche Fernando Simón, epidemiólogo jefe del ministerio de Sanidad, quien explicó que "este dato es muy variable en los distintos grupos de edad".

Ante el deterioro de la situación sanitaria, varias regiones se plantean aumentar las limitaciones, pese al buen ritmo de la vacunación en el país, donde un 40,3% de los 47 millones de españoles está ya totalmente vacunado.

