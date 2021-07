Jermell Charlo ante argentino Castaño por campeonato indiscutible de superwelter

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El boxeador estadounidense Jermell Charlo pondrá en juego el sábado sus tres cinturones de peso superwelter ante el argentino Brian Castaño en un combate por el campeonato indiscutible de la categoría.

La pelea, que se celebrará en el AT&T Center de San Antonio (Texas, Estados Unidos), será la primera ocasión en que estarán en disputa los cuatro cinturones de las 154 libras (69,8 kilos), tres de ellos en posesión de Charlo (AMB, CMB y FIB) y uno de Castaño (OMB).

"Esto es enorme. Para mí es una pelea por el legado y estoy listo", aseguró Charlo. "Los cinturones y el dinero no están en mi mente. Lo que está en mi mente es el legado".

"Es la pelea de mi vida", coincidió Castaño. "Voy en busca de la gloria. Quiero ser el primero en la historia en ser campeón indiscutible en 154 libras en la era de los cuatro cinturones. Esta será la pelea más difícil de mi carrera".

El invicto peleador argentino, de 31 años, suma 17 triunfos con un empate y 12 nocauts.

El pasado febrero, 'El Boxi' derrotó al brasileño Patrick Teixeira por decisión unánime y se hizo con la corona de la OMB (Organización Mundial de Boxeo).

Fue el segundo título de campeón que conquista el argentino, luego de haber ganado en el pasado la faja de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero un triunfo el sábado sería una gesta importante para todo el boxeo latinoamericano.

"Quiero hacer que no solo Argentina, sino toda América Latina se sienta orgullosa. Eso es lo que quiero hacer el sábado por la noche", recalcó el púgil, que cree que el previsible apoyo del público de Texas a su rival puede ser un arma de doble filo.

"Tiene toda la presión encima al estar en su estado natal", recordó. "He estado entrenando mucho durante nueve meses y me siento cómodo siendo el tapado. Siempre llego como el tapado, así que no siento ninguna presión".

- "Mi mejor momento" -

Charlo, también de 31 años, tiene un balance de 34 victorias (18 nocauts) y una derrota. La corona del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) la logró en diciembre de 2019 ante su compatriota Tony Harrison, de quien tomó revancha por la única derrota de su carrera.

Sus otros cinturones se los arrebató el pasado septiembre al dominicano Jeison Rosario con un nocaut en el octavo asalto.

"Mi experiencia dentro y fuera del ring me ha llevado a esto", afirmó. "Ahora es el momento de ponerlo todo en juego".

Charlo, cuyo hermano gemelo Jermall es el campeón invicto de peso medio del CMB, dice que se encuentra en su mejor momento después de su reciente campo de entrenamiento.

"Castaño es un gran boxeador que ejerce mucha presión, pero conozco mis habilidades y mi poder", dijo Charlo. "Estoy en mi mejor momento. Van a ver a un Jermell Charlo más desarrollado. Les garantizo que van a ver a un púgil top libra por libra".

© 2021 AFP