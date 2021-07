El ecuatoriano Richard Carapaz, bañado de gloria, disfruta pero acusa abandono

Anuncios Lee mas

Quito (AFP)

Desde los páramos andinos el ecuatoriano Richard Carapaz trepó a lo alto del Olimpo de Tokio-2020 para consagrarse este sábado como el primer ciclista con podio en las tres grandes vueltas y oro olímpico, revindicando para sí su logro y destellando dardos por el abandono al conseguirlo.

A puro chucu, chucu, Ecuador consiguió la segunda medalla de oro olímpica de su historia gracias al incansable pedaleo de la 'Locomotora' Carapaz, que logró un título histórico en el ciclismo en ruta, que tuvo un trazado de 234 kilómetros.

"Esto lo disfruto yo porque al final he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país", sentenció el monarca de la ruta olímpica en declaraciones a la prensa.

El pedalista sin inmutarse recalcó que "al final nunca han creído en mí, solo ciertas personas que me vieron en su momento y ahora estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido".

Carapaz solicitó al gobierno "seguir dándole oportunidades a los deportistas que realmente se merecen".

"Este es un sueño de Richard, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, con apoyo de empresa privada", reiteró a la AFP Omar Chamorro.

El técnico de ciclismo lidera el centro de alto rendimiento para niños ciclistas que apadrina la 'Locomotora' en su natal Carchi y que nunca contó con apoyo estatal.

- Gobierno ofrece abasto -

Las felicitaciones ahora se han multiplicado e incluso el presidente Guillermo Lasso llamó al campeón.

"Todos emocionados acá en Ecuador mirándote ganar esta medalla de oro", dijo el mandatario en un dialogo que se difunde en redes sociales.

El ciclista contestó que es "algo muy bonito para nuestro país, para mí, para toda la gente que ha estado pendiente", mirando de madrugada en Ecuador su participación.

"Sepa que nosotros también estamos orgullosos de portar el tricolor siempre", refirió el atleta al gobernante.

El abandono manifiesto de Carapaz se hizo sentir incluso a inicios del 2020. "No se sabe nada, si hay presupuesto o no, si vamos a participar o no... Y no lo digo por mí como persona, sino como país", se lamentó entonces.

Ahora logró inmediatas reacciones tras su triunfo.

"Estamos de acuerdo con @RichardCarapazM y trabajando para brindar apoyo integral", puntualizó Lasso que asumió el pasado 24 de mayo.

El ministro del deporte, Sebastián Palacios, que acompaña en Japón a la delegación nacional de 48 deportistas, la más grande en la historia olímpica de Ecuador, advirtió en un trino: "¡las cosas tienen que cambiar!".

Respondiendo a Carapaz señaló que si antes "no tuvo apoyo, hoy estamos en @deportec para cambiar las cosas y ser su mejor abasto!".

"Esperemos a ver cuanto les dura la emoción y si concretan algo en realidad. Acá hay madera y Richi está promocionando talentos, pero necesitamos mucho apoyo de verdad", replicó Chamorro.

- Primer oro se celebra con réplica -

El himno ecuatoriano se entonó nuevamente en lo alto del Olimpo, 25 años después de que un andarín tricolor, Jefferson Pérez se bañara de gloria en los 20 km marcha de Atlanta 96. Además consiguió plata en Pekín-2008.

Pérez se desbordó de emoción y en un video relató los últimos tramos de la competencia de Carapaz: "Richi te debo una, miren ese rostro de determinación, nadie lo puede agarrar", gritaba.

"Campeón olímpico, celebramos 25 años de la primera medalla olímpica con una segunda medalla de oro", se desató eufórico el exmarchista al verlo cruzar la meta.

"Es una gran ventana (de motivación) para el resto de la delegación olímpica", aseveró.

El pasado domingo, la 'Locomotora' remató tercero en el Tour de Francia, siendo el vigésimo ciclista en hacer podio en las tres grandes vueltas por etapas (primero en el Giro-2019 y segundo en la Vuelta-2020).

El ganador del Giro de Italia 2019 arengó a sus compatriotas en la cita nipona diciéndoles: "animo chicos que todo se puede lograr, así que a confiar en ustedes y sus capacidades".

