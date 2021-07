La llama de Naomi Osaka se apaga y la de Biles palidece

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Tokio-2020 recibió un duro golpe este martes. Naomi Osaka, la gran estrella del deporte japonés, que fue elegida para encender la llama olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos, fue eliminada en el torneo de tenis.

Pero ese golpe no vendría solo para el evento. Pocas horas después, la gimnasta estadounidense Simone Biles, destinada a ser la reina de los Juegos con su reto inicial de ganar seis medallas de oro, era reemplazada en la final del concurso general de equipos femeninos "por razones médicas" y es duda para el resto del evento, según la Federación Estadounidense de Gimnasia, antes de que la propia interesada hablase de que dio el paso para no comprometer su salud mental.

"Simone (Biles) se ha retirado de la competición por equipos por razones médicas. Serán realizados diariamente exámenes para determinar si puede recibir la luz verde médica para las competiciones que vienen", indicó la federación estadounidense a la AFP.

La estrella de la gimnasia, cuatro veces oro olímpico en Rio-2016, abandonó brevemente la sala tras el ejercicio de suelo y luego regresó con su equipo, pero ya con el estatus de reemplazante para las barras asimétricas y los otros dos aparatos que quedaban en el programa (suelo, barra de equilibrio).

Simone Biles explicó después que su retirada del concurso por equipos se debió a "demonios en la cabeza" y señaló su intención de cuidar su "salud mental".

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó a la prensa.

"Vamos a ir paso a paso y ver lo que pasa. La terapia ayuda mucho, así como la medicina. Pero cuando te encuentras en una situación de alto estrés...".

"Simplemente no confío en mí tanto como antes. No sé si es la edad. Siento como si no me divirtiera tanto", afirmó llorando.

- Victoria de Rusia en gimnasia -

Ese concurso general por equipos, llamado a ser el primero de los seis oros que buscaba Biles, fue ganado por Rusia, que compite bajo bandera neutral por las sanciones que pesan sobre ese país por los escándalos de dopaje del pasado.

Si Biles no pudiera continuar en Tokio, sería un golpe duro para un evento en el que estaba llamada a ser la gran protagonista.

Estaba anunciada en estos Juegos para ser la primera mujer en más de medio siglo en ganar todos los títulos, y parecía tener posibilidades reales de superar a la gimnasta soviética Larisa Latynina que logró nueve oros.

Biles llegó a Tokio-2020 avalada por cinco medallas olímpicas en Rio-2016 y 25 en Mundiales.

Por su parte, Naomi Osaka, número dos del mundo, sucumbió a la presión de unos Juegos Olímpicos en casa, y quedó eliminada en octavos de final del tenis, tras perder ante la checa Marketa Vondrousova, por 6-1 y 6-4.

Osaka aspiraba a dar a Japón su primer oro en tenis, pero en Tokio regresaba a las pistas después de más de dos meses de ausencia, desde que se retiró tras superar la primera ronda en Roland Garros alegando problemas de salud mental.

Por su parte, el brasileño Italo Ferreira se convirtió en el primer campeón olímpico de la historia del surf.

Ferreira se impuso en la final (15,14 contra 6,60) al japonés Kanoa Igarashi, que se quedó con la plata.

"Creo que es uno de los mejores días de mi vida", festejó Italo Ferreira tras su éxito.

- Primer oro para Bermudas -

El triatlón femenino permitió a Bermudas lograr el primer oro de su historia gracias a Flora Duffy, siendo el país menos poblado del mundo (70.000 habitantes) en ganar un título olímpico.

Al mismo tiempo, Japón sigue ganando y este martes se hizo con el título de sóftbol tras derrotar a Estados Unidos por 2-0.

El país organizador lidera el medallero con diez oros. Animados por el aluvión de preseas de su equipo, los japoneses han comenzado a reconciliarse con el gran evento, al que se opusieron durante muchos meses debido a la crisis sanitaria.

Y los productos de los Juegos también han comenzado a venderse de manera masiva tanto en internet como en las tiendas.

"Están todas llenas", señaló Hikari Iinuma, una responsable del departamento de productos oficiales de Tokio-2020.

