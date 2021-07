Módulo científico ruso Nauka se acopla con éxito a Estación Espacial Internacional

Anuncios Lee mas

Moscú (AFP)

El módulo científico ruso Nauka se acopló el jueves a la Estación Espacial Internacional (ISS), tras ocho días de viaje, informó la agencia espacial Roscosmos.

Nauka ("Ciencia" en ruso) despegó el 21 de julio a bordo de un cohete Proton-M del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

Después de ocho días de viaje espacial, que necesitó para ubicarse en la misma órbita que la ISS, este módulo científico se amarró a las 13h29 GMT al módulo del servicio ruso Zvezda.

"¡Contacto confirmado!", tuiteó el director de Roscosmos, Dmitri Rogozine, en su cuenta en la red social Twitter.

"Según los datos de telemetría y los informes de la tripulación de la ISS, los sistemas a bordo de la estación y el módulo Naukas funcionan normalmente", precisó la agencia espacial en un comunicado.

La operación de amarre debía realizarse de manera automática, pero el cosmonauta Oleg Novitski, a bordo de la ISS, tomó el control manual del módulo para guiarlo en los últimos metros.

"Nuevo módulo, nuevas perspectivas para la astronáutica rusa", destacó en Twitter, el tripulante ruso Ivan Vagner.

- Uno de los más grandes de la ISS -

Antes de que Nauka esté plenamente operacional e integrado en la ISS, aún se necesitarán varios meses de trabajo y algunas caminas espaciales.

Después de que su puesta en órbita se retrasara prácticamente una década, el viaje de este módulo fue seguido de cerca por la Agencia Espacial Europea (ESA), ya que Nauka transportó el brazo robótico ERA, que será instalado en el exterior.

Nauka es un módulo de laboratorio, pero también proporcionará "espacio adicional para estaciones de trabajo y almacenamiento de carga, y espacio para equipos de regeneración de agua y oxígeno", indicó Roscosmos.

Sustituye, tras 20 años de servicio, al módulo Pirs, que se desacopló el lunes de la ISS para consumirse en la atmósfera terrestre durante un ingreso controlado sobre sur del océano Pacífico.

Con un peso total de 20 toneladas y un volumen interior de 70 m3, se trata de uno de los módulos más grandes de la ISS.

- "Estuvimos preocupados" -

"No os mentiremos, las cosas no han ido cómo esperábamos, pero no han ido mal", reconoció Rogozine, citado por agencias rusas.

Tras un lanzamiento y una puesta en órbita éxitosa, Nauka sufrió varios problemas técnicos en el espacio, lo que obligó a la ISS a hacer varios maniobras y alimentó el temor de que no se pudiera acoplar.

"Estuvimos preocupados durante los tres primeros días. Hubo una pérdida de telemetría", explicó el director de Roscosmos, quien indicó que "una comisión estatal analizará todas estas observaciones".

"Felicitaciones a todo el mundo implicado", aseguró en Twitter el director general de la ESA, Josef Aschbacher.

La NASA y la empresa Boeing Space también felicitaron a la agencia espacial rusa, en una muestra de la cooperación que impera en el ámbito espacial.

Como sucedió con otros proyectos rusos en el espacio, se confrontó a problemas de financiamiento, errores burocráticos y problemas técnicos durante su diseño y desarrollo.

© 2021 AFP