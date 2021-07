Incendio destruye galpón de la Cinemateca Brasileña con 2.000 copias de filmes

Anuncios Lee mas

Sao Paulo (AFP)

Un incendio arrasó este jueves un galpón de la Cinemateca Brasileña en Sao Paulo que contenía unas 2.000 copias de películas, un siniestro considerado por cineastas como una "tragedia anunciada" debido a la dejadez de la política para la cultura del gobierno de Jair Bolsonaro.

Quince camiones de bomberos con más de 50 efectivos combatieron durante más de dos horas las llamas, que destruyeron gran parte del edificio, según imágenes mostradas por la televisión.

El siniestro se inició hacia las 18H00 locales durante una operación de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, precisó el Cuerpo de Bomberos, indicando que al menos dos salas con filmes y otra con archivos impresos fueron destruidas.

La rapidez de la propagación del fuego se debe a los filmes de acetato, un material extremamente inflamable, de acuerdo con los informes.

El edificio incendiado no es la sede de la Cinemateca, que se encuentra en otro barrio paulista.

El galpón contenía copias de películas, muchas de ellas raras y en ocasiones en mejor estado que las originales, de acuerdo con especialistas.

En los últimos años varios edificios de esa institución, fundada en 1940, fueron afectados por cuatro incendios y una inundación.

Cineastas, artistas y empleados denuncian desde hace meses una política de "desmonte" de la Cinemateca por parte del gobierno ultraderechista de Bolsonaro.

En julio de 2020, el Ministerio Público de Sao Paulo entabló una acción legal contra el gobierno federal por "abandono" de la Cinemateca, cuestionando la retención de recursos y la ausencia de un gestor por un enredo jurídico. Al mes siguiente, la institución dejó de funcionar y 41 funcionarios fueron dimitidos.

En abril de este año, un "Manifiesto de los Trabajadores de la Cinemateca Brasileña" alertó sobre el "riesgo de incendio", debido a la falta de cuidados "con el acerbo, los equipos, las bases de datos y los edificios".

El incendio del jueves fue "una tragedia anunciada", dijo el crítico cinematográfico Lauro Escorel a la televisión Globonews.

El cineasta Kléber Mendonça denunció en una entrevista con la AFP a inicios de este mes en Cannes (Francia) el "sabotaje del sistema de apoyo a la cultura" y en particular la situación de la Cinemateca.

"Del cierre de la Cinemateca, no sé ni cómo hablar de ello. Es como si Brasil no tuviera álbum de familia. No es solo un depósito, es un lugar vivo, con la memoria del país", afirmó el director de Bacurau.

© 2021 AFP